'Sira' y 'Dilluns ens estimaran', entre los libros más vendidos por Sant Jordi en Palma

La entidad ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por esta edición de 2021 de Sant Jordi, en la que han participado cientos de personas de todas las edades en la capital balear.

Desde el Gremio han indicado que, a pesar de la situación sanitaria, la celebración ha tenido "el mismo espíritu e ilusión de siempre", pero cuidando la salud de los lectores "que han podido mirar y comprar libros con distancia y seguridad".

En total, han participado 28 librerías que se han repartido entre 12 calles y plazas de la ciudad, entre las 09.00 horas y las 20.00 horas.

Esta edición de Sant Jordi en Palma, organizada por el Gremio de Libreros de Mallorca, ha contado con el patrocinio del departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca y con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma.

Este año las actividades se han centrado en la firma de libros, ha habido más de un centenar de autores de las Islas. Además, durante todo el día se ha aplicado el 10% de descuento en las compras.

Tras preguntar a los libreros participantes con parada en las calles, 'Sira', de María Dueñas, ha sido el libro más vendido en castellano, con diferencia. Otros que se repiten son 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo o 'La anguila', de Paula Bonet.

En catalán resaltan 'Consumit pel foc', de Jaume Cabré; 'Dilluns ens estimaran', de Najat el Hachmi; 'La dona de la seva vida', de Xavier Bosch, y 'Breu historia de la germania mallorquina', d'Albert Cassanyes.

Entre los libros infantiles más vendidos destacan 'Mare, d'on venen els infants', de Caterina Valriu y Toni Galmés; 'El petit príncep', de Antoine de Saint-Exupéry y el cuento de 'La llegenda de Sant Jordi'.

Las librerías que han participado en Palma son: Rata Corner; Little Rata; Literanta; Ínsula Literària; Es Raconet; Llibres Ramon Llull; Metropolis; El Corte Inglés; Univers del Còmic; Baobab; Llibreria Anglesa Come In; Casa del Libro; Agapea; Drac Màgic; Gotham; Lluna; Quart Creixent; Espai Caramulls; Lila i els contes; Curolletes; La biblioteca de Babel; Llibres Colom; Llibreria Editorial Finis Africae; Campus; Quars Llibres; Embat, y Fnac.