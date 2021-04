Ismael Sáez és reelegit secretari general d'UGT-PV amb el 94,3% dels vots

Saéz encara aquesta nova etapa amb "optimisme" en una "ràpida recuperació de la crisi provocada per la Covid-19 i amb la mirada posada en la reconstrucció econòmica de la Comunitat Valenciana després de la Covid-19, tant a través del suport a projectes que capten Fons Europeus com amb la reivindicació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, ha remarcat.

Li acompanyarà un equip de "continuïtat", el mateix que ha estat al seu costat en l'anterior mandat, integrat per Pilar Mora en la Secretaria de Formació, Ocupació, Igualtat i Gènere; Isabel López en la Secretaria de Política Social; Lola Ruiz en la Secretaria d'Acció Sindical; Constantino Valero en la Secretaria d'Organització; Guillermo Martín en la Subsecretaria General i Recursos; i Marisa Baena en la Subsecretaria General de Salut, Medi ambient i Cooperació.

"NO ANEM A FLAQUEJAR" EN LA REFORMA DEL FINANÇAMENT

El recentment triat secretari general d'UGT-PV ha reivindicat el diàleg social, el valor del qual s'ha posat en relleu durant la pandèmia, i ha incidit en alguns dels punts que marcaran el seu treball en aquesta etapa, el primer: reivindicar la fi del "infrafinançament i pobresa relativa" que pateix la Comunitat Valenciana amb el conjunt d'Espanya

Per a Sáez és un problema en el qual cal seguir insistint per a millorar les oportunitats de l'economia valenciana i els drets de les persones. I "UGT-PV no va a flaquejar", ha assegurat.

També ha assegurat que posarà "la mateixa obstinació en el finançament que en les infraestructures" i, sense esmentar en concret l'ampliació nord del Port de València, -que recent va qualificar de "imprescindible" per a l'economia valenciana-, ha assenyalat que encara que "les infraestructures tenen impacte en el territori i és necessari que es minimitze", també les "necessitem per a millorar la nostra economia i mercat de treball, per a la riquesa i el progrés de la Comunitat. A això UGT-PV no va renunciar", ha sentenciat.

Sáez ha apostat també per "col·laborar, no disputar" per a fer que la majoria de fons de reconstrucció arriben a la Comunitat Valenciana i ha reivindicat el compliment de l'acord Alcem-nos, al costat de CCOO, la CEV i la Generalitat, al que després es van sumar Ajuntaments i Diputacions, per a marcar el full de ruta de la recuperació.

ÁLVAREZ DESTACA LA "BONA SALUT" D'UGT-PV

Per la seua banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, que ha assistit a la clausura del Congrés, ha dit "compartir plenament" la reelecció de Sáez com a secretari general d'UGT-PV i ha valorat el seu "suport" i les seues "propostes" en aquests anys.

Així mateix, ha destacat la "bona salut" d'UGT-PV, una "organització molt sòlida, amb un projecte molt clar i que va a contribuir a poder ajudar a avançar en els objectius dels treballadors", ha augurat.

Álvarez ha valorat el "exemple" que està donant la Comunitat en els últims temps. "Poques vegades en la història València ha sigut una referència per a Espanya com l'és hui i us felicite de veres", ha comentat també davant el president de la Generalitat, Ximo Puig.

PUIG AGRAEIX LA SEUA "AJUDA INESTIMABLE" EN EL DIÀLEG SOCIAL

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que "l'èxit del diàleg social protegeix al conjunt de la societat" i és la clau que a la Comunitat Valenciana "les coses hagen anat de manera bastant més raonable" que en altres autonomies.

Així, el cap del Consell ha agraït a UGT-PV i a la resta d'agents socials el seu "suport" i "ajuda inestimable" en el "pitjor any de la història recent" de la Comunitat Valenciana.

A més, ha subratllat que una de les lliçons que es pot obtindre de la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19 és la importància de la universalització dels servicis públics.

Per a Puig, una altra de les grans lliçons d'enguany de pandèmia és que l'aportació de la ciència resulta fonamental. "Ha de ser para tots i per açò tornem a exigir la liberalització de les patents. Si la crisi és global ha d'haver-hi una resposta global", ha incidit.

En la seua opinió, les institucions han de treballar perquè "les vacunes siguen para totes i tots" i remoure els obstacles que impedeixen l'accés a la immunització de totes les persones, amb independència del país en el qual visquen.