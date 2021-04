El Consell autoritza un conveni amb Agència Tributària per a compartir informació sobre ajudes de la Línia Covid-19

La cessió d'informació procedent de l'AEAT tindrà com finalitat exclusiva la col·laboració amb la Generalitat en l'acreditació de les condicions i requisits d'elegibilidad, i dels criteris per a fixació de la quantia de les ajudes, aprovades pel Reial decret-llei 5/2021 i 6/2021.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la data de la seua inscripció en el Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació, i del mateix no es derivaran, per a cap de les parts, obligacions de contingut econòmic específiques per al desenvolupament del projecte.

L'AEAT s'encarregarà de subministrar a la Generalitat informació sobre els epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i sobre els codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE -09-) en els quals es classifique l'activitat exercida pel sol·licitant.

També facilitarà al Consell informació sobre el volum d'operacions anual declarat en concepte d'IVA per l'interessat, la confirmació de si el sol·licitant es troba d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenedores, així com el nombre d'empleats de cada sol·licitant i altres dades fiscals necessàries per a valorar la concessió d'ajudes.

Per a facilitar el seguiment i control de la Generalitat sobre les ajudes concedides, l'Agència Tributària comunicarà el manteniment de l'activitat econòmica del sol·licitant fins al 30 de juny de 2022, així com la informació disponible sobre el repartiment de dividends pel sol·licitant.

COMPROMÍS DE LA GENERALITAT

Per la seua banda, la Generalitat es compromet a incorporar en els formularis de sol·licitud de les ajudes directes a autònoms o empreses de la Línia Covid-19 determinats dades, quan l'Agència Tributària no dispose d'ells, tals com el NIF del sol·licitant, la indicació de si se'n van a sol·licitar ajudes en territoris diferents al del domicili fiscal, o si l'interessat realitza exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA, entre uns altres.

A més, en les convocatòries i en les notificacions de resolució, recepció o qualssevol altres dirigides als beneficiaris de les ajudes directes que realitze la Generalitat haurà de constar expressament, en lloc visible, que s'han finançat pel Govern d'Espanya. La Generalitat també subministrarà informació detallada sobre les convocatòries realitzades i les ajudes concedides.

La informació cedida per l'AEAT només podrà ser utilitzada per la Generalitat i pels organismes o entitats de dret públic dependents de la mateixa que exercisquen les funcions o instruïsquen els procediments al fet que es refereix el present Conveni. En qualsevol cas, la Generalitat no podrà cedir a tercers la informació remesa per l'Agència Tributària Estatal.

Les dades subministrades per l'AEAT seran les declarades pels contribuents i altres obligats a subministrar informació, sense que, amb caràcter general, hagen sigut sotmesos a activitat alguna de verificació prèvia a la seua automatització. No obstant açò, quan les citades dades hagueren sigut comprovades per l'Agència Tributària, es facilitaran les dades comprovades.

Les dades subministrades per la Generalitat seran, segons els casos, els disponibles en els seus corresponents registres o sistemes d'informació, o bé els facilitats pels sol·licitants de les ajudes. En aquest últim cas es remetran, tot i que no hagen sigut sotmesos a activitat alguna de verificació prèvia, sense perjuí que, una vegada comprovats o actualitzats, es faciliten les noves dades.

Tant l'Agència Tributària com a la Generalitat podran sol·licitar recíprocament especificacions o aclariments sobre la naturalesa i contingut de les dades objecte de subministrament.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ

Amb la finalitat de coordinar les activitats necessàries per a l'execució del present conveni, així com per a dur a terme el seu seguiment i control, es crearà una comissió mixta de coordinació i seguiment composta per una persona en representació de la Direcció general de l'AEAT, una altra en representació de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, una altra en representació del Ministeri d'Hisenda; i altres dos persones nomenades per la Generalitat.

En qualitat d'assessors podran incorporar-se altres persones, encara que solament amb dret a veu. Les decisions s'adoptaran per comú acord i la comissió es reunirà a instàncies de qualsevol de les parts.