Cvirus.- Oltra defèn que es vacuna "en temps rècord" i que no s'ha paralitzat el procés, sinó que no queden dosi

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha comentat que "si et poden vacunar el dimarts, per a què esperar el divendres". Per açò, ha defès el model de grans centres de vacunació, que permeten "vacunar molt ràpid".

"No s'ha paralitzat res, aquesta setmana s'han acabat fins que arriben més vacunes i s'ha fet en temps rècord. Estupend", ha agregat, i ha apuntat que quantes més dosi arriben, més dies es podran injectar dosis.

Preguntada respecte a les noves mesures aprovades aquest dijous, Oltra ha indicat que ara s'ha considerat que "es pot allargar horaris, en comerços i hoteleria" i ampliar aforaments, i que les mesures "són les necessàries en aquest moment".

No obstant açò, ha incidit que s'han de seguir "amb prudència" i la cura necessària, per la qual cosa ha demanat mantindre "totes les mesures autoprotectores i protectores de la resta" ja que "seguim en pandèmia".

"Fins que no aconseguim la majoria vacunada i la immunització de grup, hem de seguir sent cautelosos, però d'altra banda, les xifres que hem mantingut sostenidamente durant l'últim mes possibiliten en aquest moment ampliar horaris fins a les 10 de la nit, que és quan es manté el toc de queda", ha assenyalat.