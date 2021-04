Antonio David reaparece con un mensaje para Rocío Carrasco: "Tengo material de sobra para desmontar todo lo que dice"

Antonio David Flores ha reaparecido este viernes ante los medios de comunicación tras personarse en los juzgados como denunciante contra Rocío Carrasco, a quien demandó por no haber abonado la pensión alimenticia de su hijo David durante los últimos 3 años. El malagueño ha asegurado que no se encuentra "bien" tras declaraciones de su exmujer en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, aunque dispone de "material" para defenderse.

"Si hace daño a mis hijos es normal que no me encuentre bien. Lo que me produce todo esto es mucha tristeza y mucho dolor. Que la propia madre de mis hijos, mi exmujer, haga daño a mi hija de esa manera tan cruel cuando debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado...", ha lamentado el ex guardia civil.

El excolaborador de televisión ha opinado que Carrasco no debe "señalar a su hija de por vida" porque "no es justo". "También me da mucha pena porque no está disfrutando de ellos [de sus hijos, Rocío y David], porque los dos están ahí y ha tenido mucho tiempo para estar con ellos, para disfrutar de ellos, y se lo está perdiendo. Eso me provoca mucha pena", ha añadido, visiblemente serio.

El extertuliano siente la necesidad de "proteger" a su hija, Rocío Flores. "Yo, como padre, sabéis que mi abogado me dice que no hable, que no haga declaraciones, pero tengo impotencia y dolor porque es mi hija y si no soy yo quien la protege entonces es complicado. Está claro que si no la protejo yo no la va a proteger nadie. Todo lo que está contando Rocío Carrasco es su verdad guionizada en esa serie documental que, en su momento, dije que era una farsa, una mentira".

"Está claro que si yo no protejo a mi hija, Rocío Flores, no lo va a hacer nadie"

"Tengo material de sobra para desmontar todo lo que está contando, y espero que, algún dia, como estoy vetado de los medios, sea yo el que pueda defender a mi hija y desmontar absolutamente todo el guion que trae, hecho desde casa o desde la sede judicial de Sálvame. Tengo material de sobra para desmontar todo lo que está diciendo", ha subrayado.

Finalmente, el exconcursante de GH VIP ha querido lanzar un mensaje: "Vengo aquí, al juzgado, y aquí se van a dirimir todas las cosas, absolutamente todo. El juicio público y la condena publica me parecen muy bien, pero daño que lo haga conmigo. A mis hijos, que los deje".