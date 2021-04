Iciar, en 'First dates': "Busco a un hombre parecido a mi gato y que no sea vasco"

"Vivo con el miedo de que puedan hacerme daño, de no encontrar a la persona que pueda durarme para toda la vida porque, para mí, una ruptura es un fracaso y quiero encontrar a alguien que me acompañe muchos años", afirmó Iciar en su presentación este jueves en First dates.

La donostiarra casi se cayó al ir a sentarse en uno de los taburetes del restaurante de Cuatro: "Cada vez que llego a un sitio tengo que liarla, y ha sido en plan 'tierra, trágame'", reconoció.

Iciar le contó a Carlos Sobera que era azafata de vuelo y que estaba mucho tiempo fuera de casa: "Pero alguien te hará compañía", señaló el presentador. "Mi gato viaja conmigo y busco a un hombre parecido a él", comentó, la donostiarra, sorprendiendo a Matías Roure y al conductor del programa.

🙀 "Busco un hombre como mi gato." Iciar.



No hace falta decir nada más, solo RT 😂 #FirstDates22A https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/c7pU1pVVYX — First dates (@firstdates_tv) April 22, 2021

También aclaró que "no me gustan los hombres vascos, y su acento, tampoco, me parece horrible", afirmación que 'indignó' a Sobera: "Pero si no lo tenemos, yo, porque lo pongo".

Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Adrián, un joven marbellí que cumplió las expectativas de su cita ya que no era vasco, pero sí alto y moreno: "Soy una persona que se fija en la mirada, en la energía, y ella me ha transmitido una muy buena".

Durante la cena, la azafata de vuelo quiso saber la edad de Adrián, que le contestó que tenía 24 años, algo que no terminó de convencerla, ya que ella tenía 27: "¡No te creo!", exclamó. "¿Quieres que te enseñe el DNI?", le respondió él, abriendo la cartera para enseñárselo.

Ambos coincidieron en su amor por los animales, porque el marbellí tenía dos perros e Iciar, a su gato: "Es el amor de mi vida", admitió la joven, pero Adrián comentó que "no le voy a poder juntar con mis perros".

Adrián e Iciar, en 'First dates'. MEDIASET

Tras la cena, los dos fueron al fotomatón para inmortalizar su cita en imágenes y besarse, para luego decidir si tendrían una segunda cita o no. "Has sido un poco mamona conmigo, pero me ha gustado", afirmó Adrián.

Mientras que él sí que quiso volver a quedar, Iciar comentó que "hay algo que no me ha gustado, tu edad me mata porque creo que a la larga saldría", aun así, también comentó que le gustaría tener una segunda cita con él.