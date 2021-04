Deivis se sincera en 'First dates': "Soy bastante atractivo, pero me cansa"

Ya lo decían Los inhumanos en su canción: "Me duele la cara, de ser tan guapo...". Y Deivis, uno de los comensales que acudió a First dates en busca del amor este jueves, se sintió muy identificado con el tema.

"Me dicen que soy muy guapo, que soy bastante atractivo, la gente se quiere hacer fotos conmigo... pero a veces eso, como que cansa un poco. Las chicas se aprovechan de mí y, a veces, me he sentido usado", comentó el canario en su presentación.

Su cita fue Fanny, una instructora de yoga que comentó que "intimido a los hombres porque soy una persona bastante segura de sí misma, que no me callo, comunicativa y, en cuanto a físico, impongo".

Tras conocerse en la barra, la madrileña le contó a Deivis su afición por las cartas del tarot, aparte de "haber sido modelo y ahora un poco influencer". El canario señaló que "me han llamado mucho la atención sus ojos", mientras que ella destacó de su cita que "es atractivo y tiene una sonrisa bonita".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más en busca de puntos en común con los que conectar, pero las cartas no fue una de ellas: "No me lo creo, si ella es feliz intentando averiguar las energías de las personas...", comentó Deivis.

También hablaron de sus signos del zodíaco y de su experiencia con el amor: "Me ha ido bastante mal porque las mujeres se aprovechan un poco de mí y acabo cansado, busco cariño y comprensión".

Fanny, en 'First dates'. MEDIASET

"Me dicen que intimido a los hombres y aunque soy una mujer atractiva, no soy fría, prepotente o miro por encima del hombro", comentó la instructora de yoga, pero Deivis señaló que "físicamente está bien, pero su personalidad no va con ella".

Al final, Fanny sí que quiso tener una segunda cita con el canario "para seguir conociéndole y que salte la chispa, porque nunca se sabe". Deivis, por su parte, no quiso volver a quedar, aunque aclaró que "mi amistad siempre la vas a tener".