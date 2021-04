La Rueda de La Ñora, una "joya patrimonial" que Murcia recuperará "gracias al PP municipal", según esta formación

Prueba de ello, según el PP, es el proyecto para la adecuación del entorno de la Rueda de La Ñora, que fue presentado por José Ballesta en agosto de 2020 y "engloba distintas actuaciones que se llevarán a cabo en una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, poniendo en valor el entorno de la Rueda de La Ñora, un espacio natural y arqueológico caracterizado por este Bien de Interés Cultural".

Ballesta, junto a la portavoz del PP municipal, Rebeca Pérez, y los concejales Antonio Navarro y José Guillén, ha visitado este jueves La Ñora, donde ha mantenido un encuentro con el presidente de la Junta Municipal y vecinos de la pedanía. La creación de cinco jardines con especies de ribera y una senda verde, así como la integración de las acequias de la Rueda de La Ñora en este entorno son algunas de las actuaciones que engloba este proyecto.

Durante la visita, Ballesta ha señalado que "hace seis años pusimos en marcha el Plan de Acción de la Huerta con el objetivo de poner en valor el legado más importante que tenemos los murcianos: la Huerta de Murcia, y con este plan hemos realizado distintas actuaciones medioambientales y patrimoniales, como la recuperación de los Molinos del Amor, el Batán y La Pólvora".

"Con este proyecto la Huerta de Murcia recuperará otro de los elementos más importantes de su patrimonio, el entorno de la Rueda de La Ñora, una joya patrimonial declarada BIC", ha añadido Ballesta.

Esta actuación también supondrá la creación de un área de reserva aqueológica, la mejora de la visibilidad del monumento y más espacio para el peatón, con la eliminación de un carril de circulación y la ampliación de las aceras. En concreto, el proyecto ha sido adjudicado el 6 de abril, por 295.489,72 euros, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

PROLONGACIÓN DE LA COSTERA NORTE HACIA LA ÑORA

Otro de los proyectos impulsados desde el equipo de Ballesta que han sido recientemente adjudicados es el nuevo vial de prolongación de la Costera Norte hacia La Ñora. En concreto, se trata del tramo II CN-3 de Costera Norte con la C/ Rueda de esta pedanía. Una vez ejecutado, supondrá una mejora significativa de la comunicación y circulación de vehículos en la pedanía.

Esta actuación permitirá la peatonalización del entorno de la Noria y Acueducto de La Ñora, ofreciendo un itinerario alternativo a los usuarios de los vehículos que circulan en la zona, según el PP.

Además de la adecuación del entorno de la Rueda de La Ñora, el PP destaca que el equipo de Ballesta "ha conseguido poner en valor la Acequia Churra la Vieja y Alfatego con el proyecto de remodelación de la Rueda de La Ñora; ha impulsado la redacción de proyectos para la rehabilitación de molinos tradicionales de la Huerta, como el de la Pólvora, en Rincón de Beniscornia, el Molino Armero, en Cabezo de Torres y el Molino del Amor, en La Arboleja, así como la adecuación del entorno del Molino del Batán, con la recuperación de un torreón árabe del siglo XII y un puente que data del siglo XVIII".

"SERRANO MENOSPRECIA UNA SEÑA DE IDENTIDAD MURCIANA: LA HUERTA"

A su juicio, "resulta llamativo que el PSOE, en apenas unos días, haya pasado de criticar las concejalías que estableció el Partido Popular a asumirlas ellos con la misma denominación y la misma estructura, excepto las áreas de Huerta, Patrimonio y Escuelas Infantiles".

Al eliminar las tres áreas mencionadas, el PP critica que "el tripartito de La Glorieta demuestra su falta de iniciativa para gobernar y evidencia que el plan de Serrano al frente de la Alcaldía está basado en la improvisación y la ausencia de estrategia. Serrano da la espalda a una de las señas de identidad murciana, la Huerta".

El Grupo Municipal Popular ha denunciado públicamente que el "tripartito" municipal que forman "Podemos, Ciudadanos y PSOE olvida y renuncia a las raíces y los orígenes de Murcia al suprimir la Concejalía de Huerta".

Con esta decisión, el equipo del alcalde Serrano, según el PP, "da la espalda a la cultura, tradición e historia de nuestro municipio y arrincona un área que ha permitido la ejecución de infraestructuras y la recuperación de entornos verdes que han contribuido a la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos".

EL PARTIDO POPULAR "NO VA A PERMITIR QUE MURCIA RETROCEDA"

El PP ha exigido al "tripartito" que "no paralice los proyectos de recuperación, rehabilitación y conservación de la Huerta". A su juicio, "la izquierda y Ciudadanos no tienen proyecto de ciudad y lo vuelven a demostrar al no contar en su Gobierno con la Huerta, lo que evidencia que la responsabilidad de dirigir una institución como el Ayuntamiento les viene muy grande".

"Desde el PP no vamos a permitir que Murcia retroceda por culpa del tripartito. Exigimos al equipo de Serrano que no pare ni ralentice ninguno de los proyectos de Huerta, que contribuirán a que el Ayuntamiento continúe con la apuesta por la vertebración territorial y social en la que viene trabajando desde los últimos años", señalan las mismas fuentes.

OTRAS "HITOS" ALCANZADOS POR EL EQUIPO DE BALLESTA

El Ayuntamiento también ha elaborado el proyecto para la construcción de la segunda fase de la Vía Verde, que traerá mejoras para las pedanías de Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta, tal y como destaca el PP.

La adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto de Las Fortalezas del Rey Lobo, en Monteagudo, ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros. Asimismo, el Consistorio murciano ha adquirido tanto el Castillejo como la Alberca de Larache, conocida comúnmente como el Huerto Hondo.

También está en marcha la construcción de una Senda Verde en las inmediaciones de la acequia de Puxmarina, lo que supondrá una mejora muy importante para los vecinos de la pedanía de La Raya.

Otro de los hitos alcanzados por el equipo de José Ballesta, según el PP, ha sido la consolidación de la red de huertos de ocio, que cuenta con 168 instalaciones, presentes en 11 pedanías diferentes, y que albergan una extensión total de más de 18.000 metros cuadrados.

Además, el Consistorio ha firmado un convenio con la Junta de Hacendados que permitirá la conservación de 75 acequias. El PP también ha consolidado la celebración de la Semana Huerta, con participación de los centros educativos para acercar las raíces de Murcia a los más pequeños.