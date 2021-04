Captan a Chicharito Hernández en compañía de una joven 'influencer', Caitlyn Chase

Cuando Sarah Kohan cogió a sus hijos y las maletas y se marchó al otro lado del Pacífico (a su Australia natal mismamente), las habladurías ya tenían en mente que Javier Chicharito Hernández le podría haber sido infiel con la modelo paraguaya Lourdes Motta. Sin embargo, a primeros de año se decía que no, que el futbolista había encontrado de nuevo el amor en brazos de su nutricionista, Mary Shenouda. Y parece que tampoco. Porque los rumores que se están confirmando son los que unen al mexicano con una conocida influencer.

Desde hace un par de meses se estaba cociendo un posible romance entre el exfutbolista del Manchester United, Real Madrid y Sevilla, de 32 años, y la bloguera y escritora de estilos de vida Caitlyn Chase, que tiene uno más que el astro azteca.

Ha sido el programa de televisión El Gordo y La Flaca el que ha desvelado unas imágenes en las que se puede ver cómo el ariete y la también empresaria de moda entran a un local después de dejar su vehículo en el parking y le dan las llaves a un miembro del servicio.

Muchos fans han visto este gesto de Chicharito, dejándose ver públicamente con Chase, como una total falta de respeto a Kohan, dado que ha trascendido que ya se ha solicitado el divorcio, pero aún no han confirmado nada ni emitido ningún comunicado.

"Y sus hijos con la mamá mientras él, de caliente", "Con su amante, quisieron decir: aún no se divorció" o "Increíble, ni estando en cuarentena pudo ser fiel" son algunos de los comentarios que le han dejado en la publicación, así como que no entienden cómo va a cenar con la influencer y luego no ve siquiera a sus hijos, Noah y Nala, esta última de apenas seis meses.