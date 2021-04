Rocío Flores aparece, cabizbaja y en silencio, tras la entrevista de su madre Rocío Carrasco

Este miércoles, gran parte de la entrevista en directo que dio Rocío Carrasco se centró en su hija Rocío Flores y el duro episodio de la agresión que esta cometió hacia su madre. Por ello, la reacción de la exsuperviviente es una de las más esperadas después de que pidiera públicamente a Rociíto que le cogiera el teléfono.

El pasado viernes, Rocío Flores aseguró que había intentado hasta en tres ocasiones llamar a su madre para tender puentes, pero esta no le respondió. Y, este miércoles, la hija de la Jurado aseguró que no estaba preparada para ello y el equipo de profesionales que la están tratando le recomendaron que no lo hiciera todavía "para no volver a la casilla de salida".

La agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco y la posterior denuncia que terminó condenando a la joven a seis meses de libertad vigilada fueron el fin de su relación. Sin embargo, y aunque esto se filtró a la prensa a finales de 2020, no se había hablado de este asunto en televisión hasta ahora por deseo expreso de la madre, quien quiso proteger a su hija públicamente. Pero el testimonio de Rocío Carrasco se ha visto obligado a pasar por este dramático capítulo de su vida para poder hacer entender el motivo de su distanciamiento.

La hija de la Jurado respondió por fin a la joven con respecto a por qué evitaba sus llamadas, pero Rocío Flores aún prefiere guardar silencio frente a la prensa como ha estado haciendo hasta ahora.

Este jueves por la mañana, pocas horas después de la emisión de la entrevista, la exsuperviviente apareció cabizbaja y acompañada de su novio Manuel Bedmar, pero ambos evitaron los micrófonos y no quisieron mediar palabra.

Es por ello que muchos son los que esperan futuras apariciones televisivas de la hija de Antonio David en El programa de Ana Rosa o Supervivientes, momento en el que la joven podría hacer alguna declaración.