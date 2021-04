Bonig ve su relación con Génova "fantásticamente bien" y no hablará hasta que no se convoque el congreso

"El resto que hablen y digan lo que quieran", ha zanjado a los periodistas en los pasillos de Les Corts, después de que el líder del PP, Pablo Casado, evitara pronunciarse este miércoles sobre si será el presidente del PP de Alicante, Carlos Mazón, quien la sustituirá y recalcara que "no hay ningún congreso convocado".

Bonig ha hecho hincapié en que, "como dijo el presidente" Casado, "por lo menos" ella no va a pronunciarse hasta que haya fecha para el cónclave autonómico. "Por lo tanto, yo no pienso hablar; ya está, no pasa nada", ha aseverado.

"Yo no me escondo", ha enfatizado subrayando que este miércoles estuvo en Les Corts manteniendo reuniones mientras se celebraba la primera sesión del pleno. Y ha apostillado: "Después de todo lo que ha pasado el PP, esto se lleva muy bien".

La 'popular' lidera el partido desde julio de 2015, mientras Mazón es presidente de la Diputación de Alicante y su nombre se baraja como posible candidato. El PP ahora está inmerso en los congresos provinciales, que finalizarán este verano, y después se empezarán a celebrar los regionales.

En los últimos meses, Bonig no ha ocultado su intención de repetir al frente del PP valenciano. La semana pasada, tras el anuncio del alcalde de Ayora (Valencia), José Vicente Anaya, de postularse como candidato, aseguró que lo veía "muy bien" y que valora a la gente que va "con la cara por delante y con determinación".

Así, afirmó que Anaya tenía todo "su respeto y admiración" y lo calificó de "leal", señalando que el PP es un partido "abierto y libre" y con primarias en los estatutos. Según dijo, le parecía fenomenal que "todo el mundo que quiera dar un paso adelante lo dé".