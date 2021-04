UGAM y ASAJA apoyan la disolución de la Cámara Agraria, un órgano "obsoleto" y sin "ninguna función"

Así lo han defendido este miércoles los presidentes de ambas organizaciones, Gaspar Anabitarte y Manuel Herrero, respectivamente, en sus comparecencias de hoy ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Parlamento regional a fin de informar sobre el proyecto de ley de disolución de la Cámara Agraria, órgano consultivo dependiente de la Consejería del ramo.

Especialmente crítico con la labor de este organismo se ha mostrado Anabitarte (UGAM-COAG), quien ha confiado en que la Cámara Agraria "pase a mejor vida" puesto que, según ha dicho, no lleva a cabo "ninguna función" y, además, ha señalado que en sus años de funcionamiento cree que se han "tirado" del orden de unos 3 millones de euros de dinero público que ha recibido y "no ha servido para nada".

Anabitarte ha afirmado que la Cámara Agraria, al comprobar que en la actual legislatura, con el ya consejero del ramo, Guillermo Blanco (PRC), se seguía adelante con la idea de disolver el órgano -algo en lo que ya habían comenzado a trabajar otros de sus precedesores, como Blanca Martínez, con el PP-, "se acuerda o se decide -se habla allí- que había que fundir todo lo que la Cámara Agraria tenía para que no lo cogieran los sindicatos".

"En ese proceso de fundición, se fundió todo hasta el extremo de que llegaron a no tener, y ahora no tiene, ni siquiera para pagar a los trabajadores que están a su cargo. Incluso se gastó una cantidad muy importante, ya no sé cuánto, porque se hicieron viajes turísticos a Sevilla, a Benidorm del Pleno de la Cámara", ha asegurado Anabitarte, quien ha explicado que el sindicato mandó una carta al consejero y al presidente, denunciando que era algo "ilegal" pero "se hizo caso omiso".

De hecho, Anabitarte ha afirmado que, "a veces, ha pensado" que este asunto donde debía estar es en la Fiscalía "porque se ha gastado y tirado el dinero de una forma sorprendente".

"Nunca se entendió desde la Cámara Agraria, que el patrimonio sindical que se había gestado en el campo de Cantabria debía revertir en las organizaciones agrarias que somos las que tenemos la representación legal", ha afirmado el presidente de UGAM-COAG, organización que aglutina al 30% de los ganaderos afiliados de Cantabria.

En cuanto a qué hacer con el patrimonio de la Cámara Agraria al disolverse, UGAM-COAG aboga por que lo recoja el Gobierno de Cantabria, se valore y que los locales que incluye este patrimonio los puedan utilizar las organizaciones agrarias para prestar sus servicios a los ganaderos.

EL EXSECRETARIO DE LA CÁMARA NIEGA LAS ACUSACIONES DE ANABITARTE

Tras la intervención de Anabitarte ha comparecido Ricardo Cruz, exsecretario y exmiembro de la Ejecutiva de la Cámara Agraria (dimitió en junio de 2020), quien ha desmentido las acusaciones del representante de UGAM-COAG.

"¿Qué cosas son esas? ¿Fundir qué? Si estaba al día. Me parece absurdo decir esas cosas", ha respondido Cruz, quien ha indicado que las aportaciones de la Consejería a la Cámara han ido descendiendo hasta llegar a un punto de que "no podía subsistir".

De hecho, ha afirmado que, al menos dos años, la Ejecutiva de la Cámara no percibía nada "ni de dietas ni de desplazamientos" para poder hacer frente a las obligaciones de recursos que debía asumir.

"Ahora mismo no sé en qué situación estará la Cámara", ha afirmado Cruz, que considera que no se debería haber llegado a esa situación de "estrangulamiento" ya que se corre "el peligro" de que el órgano llegue a incurrir en deuda.

Respecto al patrimonio, ha defendido que éste repercuta en el sector. Según ha señalado, en una valoración que se hizo en 2008 o 2009 de los bienes patrimoniales de la Cámara, ubicados en distintos ayuntamientos, se estimó que éstos podrían estar valorados en 2,5 millones.

ASAJA

Antes que Anabitarte y Cruz ha comparecido el presidente de Asaja, Manuel Herrero, quien ha opinado que la extinción de la Cámara Agraria es algo "inevitable" porque, según ha dicho, es una "entidad obsoleta, que hace tiempo que no desempeña las funciones para la que fue creada".

Además, cree que "gran parte" de sus miembros estarían inhabilitados para el cargo ya que, según ha dicho, no reúnen las condiciones para serlo ya que "no pertenecen al sector", bien porque están jubilados o porque son titulares de ninguna explotación.

Considera que lo primero que habría que hacer es una valorización actualizada del patrimonio, y en cuanto a la Comisión liquidadora, cree que en ella debe prevalecer el interés general agrario.

Por ello, Herrero ha afirmado "no entender" que, en la misma, haya un representante de la Federación de Municipios de Cantabria puesto que, a su juicio, "poco o nada tiene que ver con dichos fines agrarios".

Ha indicado que la decisión sobre la fórmula de liquidar o repartir este patrimonio se debe tomar en el seno de la Comisión Liquidadora y ha confiado en el que el Parlamento sea el "garante de que ese patrimonio se revierta sobre el sector agrario".

Por ello, ha pedido que el importe del patrimonio de la Cámara se reintegre en los Presupuestos de la Consejería de Ganadería y "se use con fines de interés general para el sector".

Como ejemplo, ha sugerido que el patrimonio se podría usar para compensar las cuotas de la Seguridad Social de los profesionales del sector agrario de Cantabria, ya que, según ha dicho, en su día fueron las cuotas camerales que se pagaban los agricultores y ganaderos las que contribuyeron a la creación del patrimonio existente actualmente.

DESPOBLAMIENTO RURAL Y EL LOBO

Además, Herrero ha aprovechado su comparecencia en la Cámara para plantear algunas reivindicaciones.

En cuanto al despoblamiento del mundo rural, considera que es "imprescindible" que se cuente con quienes viven en el campo y que, aparte de luchar por no perder servicios, cree que es "muy importante" proteger tanto las actividades, como los usos, costumbres ytradiciones de las zonas rurales.

"Para ello ustedes desde este Parlamento pueden promover leyes en ese sentido", ha indicado.

Por otro lado, en cuanto al conflicto del lobo, ha emplazado a los diputados nacionales y autonómicos y a las asociaciones que abogan por la "sobreprotección" de la especie, al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el LESPRE, a que "donen una parte de su sueldo para mantener esa especie en lugar de pretender que sean los ganaderos los que, encima de sufrir los daños, tengan que pagarlo con su propio dinero y patrimonio".

"Nosotros queremos los animales, vivos, y no al lobo. Si el lobo tiene que existir, tendrá que existir, pero salvaguardando nuestros, nuestros intereses también", ha aseverado.

Estaba previsto que este miércoles en la Comisión también compareciera Ramona Ortiz, miembro de la Cámara Agraria por parte de ASAJA, pero se ha suspendido.