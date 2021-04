Advierte de la presencia en Logroño de una empresa con prácticas comerciales engañosa de venta de productos para mayores

Estas personas, intervenidas por los agentes esta mañana en el centro de Logroño, con la excusa de ofertar servicios para la salud contactaban previamente vía telefónica con personas mayores para concertar citas en sus casas, sin que los afectados sepan de donde han obtenido sus datos personales.

En este caso detectado hoy por los agentes, estas personas una vez en la entrada a la vivienda de los ancianos ofertaban servicios variados (entre otros, la venta de colchones a un precio elevado), así como también supuestas prestaciones de "magnetoterapia" y "electrólisis del agua", generalmente asociadas a la compra de maquinaria relacionada con estos servicios, previa firma de contrato de financiación con unas condiciones muy ventajosas por firmar en el momento.

La Policía Local de Logroño, ante las llamadas recibidas, informa:

No existe obligación de atender o abrir la puerta a ningún comercial que acude a la vivienda. Si llegara a mostrarse agresivo ante nuestra negativa a recibirle, se recomienda de forma inmediatamente contactar con el teléfono de emergencias 092.

En caso de abrirles la puerta, lo recomendable es no dejarles acceder a la vivienda y nunca facilitar ningún tipo de dato personal, ni factura, ni documento alguno. También es recomendable no aceptar ningún tipo de regalo, ya que se usa habitualmente como gancho.

No firmar nunca nada en el momento ni de forma precipitada, consultar e informarse previamente a vincularse a la compra. No firmar nunca documentos con la excusa de "acreditar que he venido" o similares

Las personas que tengan a su cuidado o estén relacionadas con personas mayores que vivan solas deben explicarles las pautas para seguir estas recomendaciones.

Estas recomendaciones son extensibles a cambios de contratos de luz y gas puerta a puerta y revisiones de esas instalaciones, o a la oferta o venta de artículos sanitarios o productos milagro.