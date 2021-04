Los taxistas de Madrid llevan al Ayuntamiento a los tribunales por omitir su vigilancia a los VTC

La Federación Profesional del Taxi ha llevado al Ayuntamiento de la capital ante los tribunales por un posible "delito ecológico y de un delito de prevaricación agravada de carácter omisivo". Tal y como consta en la denuncia que elevó recientemente ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid- aún en fase de conclusiones- desde el 24 de octubre de 2018, y en virtud a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, "se prohíbe que vehículos adscritos al servicio de autotaxi o a una VTC con posterioridad al 24 de octubre de 2018 circulen por Madrid si no están calificados con el distintivo ambiental de 0 emisiones o ECO".

Sin embargo, "a pesar de dicha prohibición, lo cierto es que miles de vehículos VTC - que no cumplen el distintivo ambiental exigido - continúan circulando por Madrid pese a la entrada en vigor la prohibición", dice la denuncia que presentó la Fiscalía. De ahí que el sector del taxi se levante contra el Ayuntamiento al que acusa de permitir a dicha circulación a miles de VTC, mientras los taxis, "estamos obligados a cumplirlo porque las licencias nos las autoriza el Ayuntamiento", explica el portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez.

Ahí cabe recordar que desde el pasado 2018 los taxis, al igual que los VTC, tampoco pueden adquirir nuevos vehículos que lleven una etiqueta medioambiental distinta a la ECO o Cero. Aquellos vehículos que ya tuvieran un distintivo A, B o C tienen hasta finales de 2022 para renovarlo. Una misma norma reflejada en dos documentos distintos. Mientras los taxis cumplen dicho requisito de acuerdo a la Ordenanza Municipal del Taxi de Madrid, los VTC dependen de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. El primero es gestionado por el Ayuntamiento y el segundo, por la Comunidad. No obstante, el incumplimiento de cualquiera de las normas dependen del Consistorio por tratarse de una cuestión de circulación urbana, según defienden desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid es el responsable de sancionar.

En realidad José Miguel Fúnez reconoce que el primer error está en la gestión de la Comunidad, "porque incumple la revisión de su normativa". Sin embargo es el Ayuntamiento el que no hace cumplir la ley. Según consta en la denuncia, la Federación constató que "al menos 1.914 autorizaciones fueron adscritas a un vehículo sin el distintivo ambiental exigido en una fecha posterior a la entrada en vigor de la OMS", gracias a los datos de matrículas que nos facilitó la Comunidad de Madrid", y a los que ha tenido acceso este medio. Además, los taxis denuncian que las sanciones comenzaron "a finales de 2019" con multas de 90 euros por incumplir la ordenanza. Y, "en todo este tiempo solo han puesto 47 denuncias en año y medio cuando hay mas de 2.000 vehículos", insiste Fúnez.

"Nos preguntamos cuántos vehículos VTC habría podido detectar una Administración como el Ayuntamiento de la capital de España, con todos los recursos y capacidades de que dispone, de haber llevado a cabo una labor real de control del cumplimiento de la normativa a través de un método eficiente y eficaz", continúa el escrito.

La Federación también achaca al Ayuntamiento caso omiso dado que todos estos datos ya se los ha hecho llegar al Ayuntamiento en varias ocasiones a través de escritos. Ha pasado más de un año desde la primera denuncia y, hace poco menos de un mes, la Federación llevó el caso ante los tribunales.

"Desde Federación Profesional del Taxi, seguimos insistiendo en la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Madrid en el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, tanto en el caso de los vehículo adscritos a las autorizaciones VTC con posterioridad de la aprobación de dicha ordenanza, siendo estos vehículos diésel y circulando con total impunidad".

El Ayuntamiento se defiende. "No tiene ningún sentido la denuncia porque no se han dado instrucciones para no sancionar a las VTC. De hecho se han hecho campañas específicas de seguimiento a VTC. No hay ningún tipo de dejación por parte del Ayuntamiento. Todo lo contrario. En verano pasado se hizo una campaña de control a VTC por parte de Agentes de Movilidad sobre 8.500 VTC que hay en la Comunidad de Madrid. Los Agentes inspeccionaron 3.438", señalan desde el área de Medio Ambiente y Movilidad.

También el alcalde ha confirmado ante los medios que el Consistorio está cumpliendo con su parte. "El Ayuntamiento ha hecho una campaña de inspección de las VTC específicas, al margen de las que hacemos con carácter ordinario. Se han inspeccionado y se han impuesto sanciones a todos aquellos que no cumplían con la normativa del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento cumple y hace cumplir la normativa sea cualquiera que sea el sector y en este caso de las VTC, también".

Pero la Federación insiste en que los datos "no son ciertos" y que el Gobierno municipal "se exculpa de algo que conoce desde hace dos años", apunta el portavoz. Mientras tanto, los tribunales trabajan en la resolución dado que el proceso continúa en fase de conclusiones.