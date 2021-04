El alcalde pide "seguir unidos" para que no haya "un cierre en diferido" de la planta de Airbus en Puerto Real

En un video subido a su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, González ha manifestado que el hecho de que no se haya decretado el cierre de la planta de Puerto Real este miércoles "es una victoria importante y significativa". "Nos demuestra que si nos lo proponemos podemos conseguirlo, que la Bahía unida es imparable, pero tenemos que seguir peleando más si cabe", ha dicho.

Así, se ha comprometido como alcalde de Cádiz "a hacer todo lo posible desde el Ayuntamiento y en el Parlamento de Andalucía porque la fábrica de Puerto Real no se cierre".

Para José María González, "cualquier solución que se pueda dar para el futuro de Puerto Real tiene que pasar obligatoriamente por no cerrar la fábrica, por el mantenimiento de los puestos de trabajo directos e indirectos, por la redistribución de la carga de trabajo, por el aumento de la cuota del Gobierno de España en el Consejo de Administración y por supuesto, por generar un nuevo modelo productivo industrial para la Bahía que pase por la sostenibilidad y por la transición ecológica".

"Que no nos intenten engañar, que no nos intenten dormir, que no nos intenten aletargar con un cierre en diferido. Sigamos unidos", ha concluido el alcalde.