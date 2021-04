PP i Vox demanen la dimissió d'Oltra pels abusos del seu ex-marit a una menor i Cs retrau "hostilitat" cap a la jove

Així s'han pronunciat els tres grups de l'oposició en les seues respostes a la compareixença de la vicepresidenta en el ple dels Corts. Per la seua banda, el Botànic ha defès a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) ha posat en valor la nova llei d'Infància aprovada en el Congrés; Carles Esteve (Compromís) ha destacat que la consellera ha donat explicacions tres vegades sobre aquest tema en Corts, i Rosa Peris (PSPV) ha centrat la seua intervenció a denunciar la "invisibilitat" de l'abús als menors.

Entre l'oposició, la portaveu adjunta del PP Elena Bastidas ha exigit que Oltra dimitisca o siga cessada pel president', Ximo Puig, davant el seu "major escàndol i negligència", un cas que ha augurat que "no acabarà hui". "Vosté és advocada i ho sap, veurem si açò no i altres coses no acaben amb vosté imputada", li ha avisat.

Per a la 'popular', la vicepresidenta manté un "victimisme insuportable" després de "fallar a Maite, una xiqueta que ningú va creure i va patir el desterrament i a la qual solament ha fet una menció en hora i mitja".

De Cs, Cristina Gabarda ha retret a la consellera la seua "hostilitat i absoluta falta d'empatia cap a la víctima", recordant que era la màxima responsable política i que "no és culpable d'un delicte sexual, solament dels seus actes que ningú posa en dubte que li pareguen lamentables i vergonyosos". "La Conselleria va prioritzar la seua honorabilitat per damunt de la protecció de la xiqueta", ha etzibat a la vicepresidenta.

I la síndica de Vox, Ana Vega, ha acusat la vicepresidenta de ser "culpable" no per la seua relació passada amb aquest "ser menyspreable" sinó com màxima responsable de la Conselleria "i de tots els seus treballadors inclòs el depredador sexual". "Qualsevol diria que la víctima ha sigut vosté i no Maite", li ha etzibat, i ha denunciat que l'acusat es va mantindre "fins a finals de març amb tasques administratives en el mateix centre".

OLTRA: "NO ELS INTERESSA MAITE"

Oltra ha enlletgit a l'oposició que "venen amb la rèplica escrita" i "no escolten". "Vostés segueixen mentint, mentint i mentint, però per més que esmenten no es convertirà en veritat", ha manifestat.

A més, els ha replicat: "No poden vindre ací emparats en la immunitat a dir que sóc còmplice d'açò. Ser còmplice d'un delicte d'abusos sexuals és un delicte. No els vaig a tolerar que calumnien simplement perquè pensen que així és el joc polític, perquè no és així".

Per açò, li ha retret a Bastidas que "insinuara" que ella podia tindre responsabilitat penal. "No tinc per què aguantar que vostés calumnien i parlen de delictes gravíssims i que no vagen i posen la denúncia". "Pose-la. Posen-la, si tan convençuts estan", ha instat. "El que passa és que saben que estan mentint, i anar a la justícia amb una faula és complicat", ha resolt.

La vicepresidenta ha insistit que ha dit "la veritat" i els ha preguntat: "Per què si no pensen vostés que la majoria d'actuacions es fan a l'agost?", quan "es van donar compte" del cas en la direcció política de la Conselleria.

També els ha retret que no els interessa la víctima: "Si els importara, hagueren preguntat en quina situació està hui". De fet, ha criticat que Gabarda no estiguera present en la resposta a la contrarèplica: "Fixen-se si els interessa que m'he quedat sense interlocutora".