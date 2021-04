Oltra assegura que va conéixer la investigació al seu ex-marit quan va arribar la citació judicial a la seua casa

La vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha afirmat que va conéixer la investigació al seu ex-marit, educador en un centre, sobre el cas d'abusos a una menor tutelada pel qual ha sigut condemnat a cinc anys de presó quan va arribar la citació judicial al seu domicili. "Ho va saber Mónica Oltra, no la vicepresidenta", ha asseverat, al mateix temps que ha negat que hi haguera tracte de favor.

Així ho ha desvetlat Oltra en la seua compareixença en Les Corts per a donar explicacions sobre l'actuació del seu departament en aquest cas, en la qual ha defés que els fets provats "no fan cap referència a la Generalitat, la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" ni a ella mateixa.

Segons ha explicat, va conéixer els fets el divendres 4 d'agost de 2017, mentre estava de vacances, per una telefonada que avisava de l'arribada d'aquesta citació al domicili. "Vaig conéixer aquest assumpte per la meua circumstància personal, no pel meu càrrec", ha indicat. La investigació en el centre havia començat en el mes de febrer.

"És possible que a molts de vostés els resulte difícil entendre que m'haja assabentat de coses de manera fortuïta o circumstancial. Ho entenc perfectament. Jo també pensaria això si no haguera viscut l'autèntic desori que ens trobem en el sistema de protecció de persones menors d'edat", ha asseverat.

Així, ha assegurat que en 2015, es van trobar amb un sistema "privatitzat, sense ordre ni concert, sense instruccions clares al personal, que funcionava més per la inèrcia de l'experiència que per ordres clares", una cosa que "certament s'intuïa en la sentència", encara que ha afirmat "no necessitar una sentència per a saber-ho".

En aquest sentit, ha recordat la seua intervenció en Les Corts del 24 de maig de 2017, que va ser "molt criticada" i que "resulta premonitoria". En aquell moment va dir: "Si d'alguna cosa vam pecar en la Conselleria a l'inici del mandat va ser pensar que, almenys, quan vam arribar a un departament on la dependència estava desfeta, la discapacitat desatesa, les persones majors sense suficients places i un sistema d'accessibilitat il·legal, quan tot estava desfet, pensàvem que almenys el tema dels xiquets i xiquetes no estaria tan mal". "Efectivament, ací em vaig equivocar", ha manifestat.

I ha recalcat: "Ningú, ni dins ni fora d'aquesta sala lamenta més que jo el que li ha ocorregut a Maite perquè és el trist colofó a la vida d'una xiqueta a qui tot va fallar des del principi". A més, ha manifestat que des que va arribar al Consell ha tingut una "divisa", que és "treballar cada dia per tindre una xarxa de protecció als xiquets i xiquetes que ho requereixen". "Un sistema que impedisca que hi haja més 'Maites'", ha asseverat.

Tracte de favor

"És ben conegut que el condemnat és una persona amb qui vaig mantindre una relació conjugal en el passat, però no és aquesta relació la que s'ha jutjat en els tribunals. Més encara, eixa relació no ha afectat en res les meues actuacions al capdavant de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat ni en cap altre àmbit del govern", ha manifestat.

Així, ha posat com a exemple que a la seua arribada al departament, en 2015, va informar que aquesta persona encara era formalment el seu marit, per la qual cosa entenia que "s'imposava un deure abstenció per la seua banda de les decisions que afecten a aquest centre, així com no intervenir en cap assumpte que tinga relació directa".

Respecte al tracte de favor, ha defés que l'educador treballava en el centre des de 2010, cinc anys abans que ella fóra nomenada consellera, i que el centre és privat, per la qual cosa és la direcció qui decideix la contractació de treballadors.

Per a la vicepresidenta, és una altra demostració que no va haver-hi tracte de favor el fet que la defensa de l'acusat no coneguera l'existència de l'informe de la Fundació Espill durant el primer juí. "M'acusen de donar consignes per a elaborar informes que beneficien l'estratègia de defensa de l'educador al mateix temps que també m'acusen d'ocultar eixos mateixos informes al tribunal. En què quedem? Si s'haguera volgut protegir a algú, òbviament, 'ocultar' informació que pot resultar-li favorable no és la millor manera, no creuen?", ha manifestat.

També ha negat que es donara un tracte de favor al centre, al que es donen subvencions des de 1997, i que en 2017 se li van realitzar tres inspeccions, l'última el 31 d'octubre. "Amb el PP solament en cinc anys va haver-hi una", ha asseverat.

"Ocultació de cognoms"

Respecte a la "ocultació dels cognoms" de l'acusat, han estudiat 60 informes d'aquest tipus per a "comparar la mecànica", i han conclòs que "la metodologia és bastant aleatòria i depèn del criteri de qui redacta l'informe". En aquest cas concret, l'educador apareix nomenat 60 vegades: tres amb nom complet, l'"educador" en 45 ocasions; el nom amb el cognom, en una ocasió i el nom i la inicial del cognom en una altra ocasió.

També ha negat que l'actuació fóra diferent al del centre de Sogorb, del mateix any; i ha descartat biaix en l'actuació de les funcionàries de Conselleria i la de l'Institut de Medicina Legal, ja que les dues pertanyen a la mateixa administració, la Generalitat.

Igualment, ha assegurat que la sentència "valora, però no prova" que s'haja produït una situació d'"hostilitat" per part de la Conselleria pel fet que les treballadores consideraren poc creïble el seu relat, i ha remarcat que cap d'elles va dir tindre cap consigna sobre aquest tema.

Respecte a la policia, ha afirmat que li queda "una pregunta" sobre la qual "no té resposta": "El grup de menors de la Policia Nacional coneixia al febrer de 2017 aquests fets? Segons m'he assabentat per la sentència, sí. Ho va comunicar a Fiscalia? Es va iniciar algun tipus de procediment o investigació?", s'ha preguntat. En la rèplica, ha negat que això siga una crítica al cos de seguretat.

Cronologia de les actuacions

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha fet una cronologia dels fets. Al febrer de 2017, la directora del centre no va veure indicis, i el 28 d'eixe mateix mes, la tècnica de la Direcció territorial va afirmar que tampoc els veia.

Oltra ha explicat que el protocol que regia en aquell moment no obligava a comunicar els fets a Fiscalia ni a instàncies superiors de la Conselleria si no es veien indicis sòlids del delicte, cosa que va canviar al setembre d'eixe any, quan una instrucció de la Direcció General d'Infància i Adolescència va exhortar als centres a posar en coneixement del fiscal qualsevol denúncia d'aquest tipus.

Els fets van arribar a les mans de la justícia a partir de juny, quan la Policia va trobar a la menor després d'escapolir-se. Això va succeir el dia 22, i el 6, 10 i 14 de juliol, la Fiscalia va instar el trasllat de centre de la menor, fet que es produeix el 16 d'agost.

El 28 de juliol es va acordar la prohibició a l'educador d'aproximar-se a menys de 200 metres de la menor i comunicar-se amb ella. Ja a l'agost, després que Oltra rebera la citació el dia 4, el dilluns següent (7), el cap de gabinet informa al subsecretari de la notificació, i el 8, la Direcció General d'Infància i Adolescència ordena l'obertura d'expedient informatiu per haver tingut "coneixement verbal en el dia de hui".

L'11, la subsecretaria va dictar una resolució per la qual instava les direccions territorials a oferir la màxima col·laboració amb Fiscalia de menors. El 21 d'agost, Infància obri expedient i es deriva a la Fundació Espill per a la seua valoració, que comença el 25 d'eixe mateix mes. La valoració acaba al novembre, i s'incorporen les conclusions a l'expedient informatiu de la direcció general, que es remet a Fiscalia el 30 de novembre.