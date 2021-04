Qué opina Rocío Flores respecto a la entrevista de su madre, Rocío Carrasco, en Telecinco

Primero, rompió su silencio tras más de 20 años apartada del foco mediático con la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y, ahora, Rocío Carrasco regresa a los platós de televisión para conceder una entrevista en directo. Así, su hija, Rocío Flores, ha dado su opinión al respecto.

Lo ha hecho en el plató de Supervivientes: En tierra de nadie, donde la joven es colaboradora: "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes son los sentimientos que tengo", explicó la hija de Rocío Carrasco.

"Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Soy colaboradora de Supervivientes. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", añadió.

Las declaraciones de Ro Flores sobre su madre, su padre y su hermano

Las propias declaraciones a las que se refiere la hija de Antonio David Flores son las que hizo en el Programa de Ana Rosa el pasado viernes, donde también es colaboradora para hablar sobre Supervivientes.

La joven se refirió directamente a su madre en esa ocasión: "Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. Déjanos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas", pedía mirando fijamente a cámara.

Además, quiso hablar de su padre, al que continúa defendiendo: "Conozco perfectamente a mi padre y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi padre. En mi casa jamás en la vida se me ha creado odio hacia mi madre, jamás en la vida, nunca", decía contundente.

Igualmente, se refirió a su hermano, David Flores, y al dolor que esta situación le podría estar causando: "Me siento mal, me siento destrozada. Creo que esto es muy injusto. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores".

Ahora, la hija de Rocío Carrasco tendrá que ver lo que sucede esta noche, a partir de las 22.00 horas en Telecinco, concretamente, en el plato de Sálvame, donde su madre se sentará para conceder una entrevista en directo en la que estarán presentes un total de 28 colaboradores.