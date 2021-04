Jose y Nathalya flirtean en la cara de Yasmina, la eterna agraviada de Love Island

El el reality de Love Island, en Neox, se celebró la primera gran fiesta, a la que acudieron los y las solteras recién incorporados, como Nathalya, que no tardó ni un minuto en adaptarse, a pesar de que dijo que al llegar nueva "La situación es un poco incómoda".

"Quiero trabajar de gogó, pero aún no me he atrevido", les confesaba a sus compañeras bailando sensualmente, antes que acabar hablando con Yasmina y José, que están emparejados en la isla.

"Me lo quiero llevar... Aunque eso es cosa de dos...", le decía sin dudar Nathalya acariciando a José, en la cara de Yasmina.

"Hay que vivir y ser sinceros...", decía José, que se dejaba querer y no rechazaba los requiebros de la nueva concursante.

Yasmina, que ya se acercó a Jesús, que acabó por dejarla en favor de Carla, ahora sufre este revés, aunque se lo toma con humor. "Ya me río de mi situación, porque es cómico", decía resignada ante el acercamiento de su pareja en Love Island con la nueva soltera.

Nathalya tiene 26 años y es brasileña, aunque reside en Cantabria. En su primera cita, José destacaba que eso le atrae. "Me gustan las brasileñas porque viví un año y medio en Brasil y me gusta su cultura y su forma de pensar y estoy encantado", decía.

"Me gustaste en fotos y vengo a por todas, a pasarlo bien y enamorarme", le decía sin tapujos la joven, aunque un isleño encantado con los piropos y la seguridad de ella.

"Me ha gustado bastante y creo que es recíproco", acababa por decir después José, en lo que es un nuevo revés para Yasmina y su deseo de encontrar el amor en Love Island, algo que quizá intente con Curro.