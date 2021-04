Si hace tan solo una semana parecía posible hasta que surgiera una amistad sincera entre Tom y Melyssa, que no paraban de tontear, la cosa ha cambiado radicalmente. Este martes, Telecinco emitió Supervivientes: en tierra de nadie, el debate del concurso presentado por Carlos Sobera.

El formato mostró unos vídeos de una acalorada discusión entre la expareja que recordaron bastante a La isla de las tentaciones 2. "Nunca te he visto discutir con alguien, nunca", comenzó el empresario francés. "¿Peor discutir en qué sentido?", le pidió que especificara Melyssa. "Nada, no sé, por cualquier cosa, no sé", reiteró él. "Es que a mí me cuesta, yo me tengo que enfadar mucho para discutir con alguien", respondió Pinto, en una alusión al reality de República Dominicana.

"Pero conmigo sí", ha asegurado él. "Contigo tenía un motivo", le dijo su exnovia con contundencia. "Me parece una tontería discutir, prefiero un debate y decir lo que pienso. Si es un motivo pequeño, si estoy enfadada... me enfado de verdad, no hace falta que lo diga, porque la gente ya lo ha visto, pero tiene que ser una persona que me importe y un motivo que me duela mucho", añadía.

En la conversación, se veía a Brusse mucho más tranquilo, mientras que Pinto se fue alterando poco a poco, mostrando su hartazgo con el francés: "Si hablo de verdad, con mi verdad, tú tendrás la tuya, no tengo que pensar". Por su parte, Tom aludió al idioma tras sentirse atacado. "Claro, si debatimos en español me hundes, pero si hablamos en francés, te hundo yo", dijo Brusse.

"He dicho que cuando me defiendo hablo con lógica, no digo que tú no la tengas. Si te sientes ofendido será porque tienes alguna carencia. No te voy a dar tu minuto de gloria, discute con una piedra que es más interesante que tú. No quiero discutir contigo, habla con la palmera. Para mí ya no existes", zanjó la portuguesa. Después, se fue desplazando por la isla con Tom detrás, que se negaba a dejar las cosas así, y le pidió perdón por si algo le hubiera molestado, aunque Pinto continuó alejándose de él.