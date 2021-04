PSPV rebutja que Ports de l'Estat comparega en Les Corts per Valenciaport: "Ha de fer-ho en el Congrés"

Aquesta petició de compareixença es deu al fet que Ports va determinar fa dos setmanes que la declaració d'impacte ambiental (DIA) del projecte, que data de 2007, segueix vigent i correspon a Valenciaport avaluar si és necessària una nova per a seguir avant.

Mata, en roda de premsa després de la junta de portaveus, ha remarcat que no recolzaran que cap representant estatal comparega en el parlament valencià perquè tant Compromís com UP -socis de govern del PSPV en la Generalitat- tenen representació en el Congrés i "poden demanar-ho perfectament".

"El president de Ports de l'Estat ha de comparéixer en el parlament espanyol", ha resolt el també subsecretari del PSPV, per a qui açò seria com si demanara la compareixença del ministre de Consum, Alberto Garzón, en Les Corts perquè "no s'han carregat d'una vegada" els anuncis de joc en partits de futbol a Espanya.

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacat que hi ha dos novetats que "ataquen la línia de flotació de l'expansió del Port: que el Ministeri per a la Transició Ecològica plantege una nova DIA i que la persona que va avalar la declaració anterior, amb criteris dels anys 90, forme part del consell d'administració", com publica 'eldiariocv'.

COMPROMÍS EXIGEIX PARALITZAR L'AMPLIACIÓ PER LLEI

A nivell nacional, el seu representant en el Congrés, Joan Baldoví, anuncia que es personaran en els tribunals contra "la decisió unilateral del Ministeri de Transports", del que depèn Ports de l'Estat, amb l'objectiu d'evitar la desaparició de les platges i de la biodiversitat de l'Albufera i l'augment del trànsit de camions i la contaminació.

Baldoví veu extremadament necessària una nova DIA i recorda al ministre de Transports, el socialista valencià José Luis Ábalos, que "realitzar una macroampliació del port sense un estudi ambiental previ i específic va en contra de la declaració d'emergència climàtica" d'Espanya. Al seu juí, és incomprensible que Ports emetera el seu informe després de l'aprovació de la Llei de Canvi Climàtic en el Congrés.

"Cal paralitzar l'ampliació, no podem aguantar més nyaps com les de Castor, infraestructures que es fan ràpid i malament i que acaben en els tribunals. Qualsevol actuació d'aquest tipus ha d'estar dins de la legalitat i per açò farem tot el que estiga en les nostres mans, fins a l'últim moment", proclama en un comunicat.

En el Senat, la coalició ha traslladat el seu rebuig amb esmenes a la Llei de Canvi Climàtic, en fase de tramitació, perquè l'ampliació quede descartada fins que es replantege "sobre la base del sentir científic i tècnic actual i no de plantejaments megalòmans unilaterals que prioritzen interessos privats". És a dir, que quede sense efecte fins que no hi haja una nova DIA partint d'una anàlisi integral, modificat i consensuat.

Al seu juí, aquesta llei és molt millorable i hauria de comptar amb mesures de protecció d'espais com el Parc Natural de l'Albufera, de reducció d'emissions en la ciutat de València i contra els problemes de regressió en la costa, "qüestions que són les grans oblidades i es pretenen burlar amb les maniobres entre APV i els diferents ministeris", abunda el senador Carles Mulet.

Compromís advoca per una gestió transparent i multilateral en la presa de decisions sobre el futur del Port i perquè la competència estatal exclusiva es reserva a la gestió de les seues activitats industrials, comercials, logístiques i de trànsit de passatgers, ja que "duplicar el port implica el doble de barques, de trànsit i el doble de contaminació".

Més enllà de València, proposa que es tornen a tramitar informes ambientals en totes les actuacions en ports i en el litoral anteriors a la declaració d'emergència climàtica de gener de 2020. I reclama al Govern que prioritze actuacions per a millorar el transport intermodal de contenidors per ferrocarril i que no s'autoritze projectes que puguen augmentar la contaminació atmosfèrica.

"NO ÉS EL QUE VALÈNCIA NECESSITA"

En aquesta línia, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha posat l'accent que "el teixit industrial valencià no necessita una ampliació del Port" i ha promès que al seu partit no li "tremolaran les cames" per a defendre el seu rebuig. "Carregar-nos una ciutat per satisfer a un senyor és dubtós", ha advertit en la roda de premsa de la junta.

Després de recordar que "el PSPV estava en contra de l'ampliació" amb la DIA de 2007, s'ha preguntat "a què es deu eixe canvi d'opinió", si als interessos de la ciutadania o als "capitalistes", i ha sostingut que "a voltes li tremolen les cames".

També la diputada d'UP Estefania Blanes, en representació d'Esquerra Unida, ha demanat centrar el debat en el model de ciutat i no en si fa falta o no una nova declaració ambiental, a més d'alertar de la debilitat" del transport portuari després del bloqueig del canal de Suez. "Apostar per un turisme de creuers no és el que València necessita", ha reivindicat.

Amb tot, al seu juí, en un govern de coalició pot haver-hi desacords que "es poden debatre i abordar de la manera que cadascun considere". "Açò és una qüestió de Ports de l'Estat i la postura de cada organització pot ser perfectament vàlida i compatible", ha defès, per a assenyalar que en el PSPV són conscients del seu rebuig.