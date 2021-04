Jesús Cintora interrumpe 'Las cosas claras' por la discusión sobre Ayuso entre dos colaboradores

A tan solo dos semanas de las elecciones de la Comunidad de Madrid, la gestión de la pandemia es uno de los temas que más sirven como arma arrojadiza para las diferentes campañas. Por ello, este asunto ha generado un tenso debate en Las cosas claras sobre las decisiones tomadas por Isabel Díaz Ayuso.

Este martes durante la mesa de debate del programa de Jesús Cintora en La 1, el colaborador Javier Aroca se ha preguntado quién no sabe que hay una crisis sanitaria: "¿Hay todavía quien no sepa que hay que tomar medidas restrictivas, algunas muy duras, para intentar controlar la pandemia? Parece que todo el mundo menos el Gobierno de Madrid".

El columnista ha criticado que otras comunidades tomen ciertas medidas pero la Comunidad de Madrid no: "El Gobierno de Madrid va en contra de todo lo que decide el Gobierno central".

🗣️ Javier Aroca(@JavierArocaA )sobre las restricciones



👉“¿Hay todavía quien no sepa que hay que tomar medidas restrictivas, algunas muy duras, para intentar controlar la pandemia? Parece que todo el mundo menos el Gobierno de Madrid en algunos momentos”



📲#Lascosasclaras106 pic.twitter.com/yxYxd0xtcz — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) April 20, 2021

En ese momento, ha intervenido Fátima Iglesias y ha destacado que Madrid, con las medidas que ha tomado, ha subido y bajado al mismo ritmo que otras comunidades, y ha llegado a ser descrita en Europa como "el milagro". "Eso no es cierto", ha respondido Aroca.

"¡Déjame terminar, que yo te he dejado hablar a ti, Javier! Si no es imposible que mantenga un hilo conductor. Luego me lo cuentas", le ha reprochado la colaboradora y ha continuado alabando la gestión de Ayuso.

🗣 Fátima Iglesias (@IglesiasFatima) sobre la situación epidemiológica de Madrid:



👉 "Con las mismas medidas, Madrid ha estado en un punto y en otro al ritmo de las olas. No ha variado mucho con CC.AA. que han tenido todo cerrado"



📲 #Lascosasclaras106

🔴https://t.co/Jd3S1QIpwv pic.twitter.com/q6wHWk5S4G — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) April 20, 2021

"Vale, ¿ya has terminado? Las estadísticas de Madrid son tan poco ciertas como afirmar que Madrid ha perdido las competencias sobre las residencias de ancianos", ha apostillado Javier Aroca. "Nadie ha dicho eso. Pero, ¿quién ha dicho eso? Javier, entre marzo y junio hubo un mando único", ha respondido Iglesias.

En ese momento Jesús Cintora ha intervenido para parar el debate y ha conectado directamente con su compañera en la redacción para terminar con la discusión.