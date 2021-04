Giner (Cs): "No estamos valorando una ampliación del Puerto, sino acabar la que empezó en 2012"

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha remarcado este martes que "lo que estamos valorando ahora no es una ampliación del Puerto, es si acabamos la ampliación que se inició en 2012". "Si me pudiese retrotraer al 2010, a lo mejor no hubiera iniciado la ampliación, pero una vez hecha, y como muchos proyectos en Valencia se dejó a medias, de lo que estamos hablando es de acabarla".