Les Corts debatran investigar ajudes al valencià i la gestió en l'antiga Fe en un ple sense control a Puig

En l'ordre, aprovat aquest dimarts per la junta de síndics, s'estableix que no hi haurà sessió de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè ha d'acudir el dijous 29 al matí a Alacant a l'entrega dels Premis Princesa de Girona per part del rei Felip VI.

Tant el PP com Vox han criticat que Puig "fuja" de les preguntes de l'oposició i que els grups del Botànic hagen rebutjat amb la seua majoria alternatives com traslladar la seua intervenció al dimecres a la vesprada o ajornar altres punts al següent ple.

En roda de premsa després de la junta, la portaveu adjunta 'popular' Elena Bastidas ha assegurat que li estranya que Puig no comparega quan és "la seua obligació política" i ha advertit que abril acabaria amb una única sessió de control. La síndica de Vox, Ana Vega, també creu que els neguen el seu "dret" a preguntar escudant-se en la seua "agenda complicada".

Entre el Botànic, el socialista Manolo Mata ha justificat l'absència de Puig per l'acte del Rei i ha recordat que la setmana següent hi haurà una altra sessió de control, a més de criticar que "altres presidents venien dos de cada tres vegades".

Fran Ferri (Compromís) ha apuntat que solament seria la segona vegada en dos legislatures que el president de la Generalitat falta a aquesta sessió, la primera per anar a una fira a Berlín, i que l'oposició pot dirigir les seues preguntes a la resta de consellers.

"No veiem problema", ha resolt, mentre la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha defès que cal "respectar" els problemes d'agenda i que suficient té amb saber la seua.

EL PP DENUNCIA AJUDES D'AGRICULTURA A FRANCIS PUIG

En relació amb les ajudes, el diputat del PP Miguel Barrachina ha denunciat abans de la junta que la Conselleria d'Agricultura va ordenar atorgar 95.700 euros en subvencions a empreses relacionades amb Francis Puig, germà del president, "malgrat les objeccions plantejades des del grup d'acció local que va ordenar eliminar de l'expedient", per la qual cosa ha exigit la destitució del director general de Desenvolupament Rural, David Torres.

Per la seua banda, el PSPV s'oposarà a les dos comissions, a la de les ajudes perquè "totes es reparteixen amb concurrència competitiva i s'atorguen bé". "En principi, creiem que no hi ha res que investigar", ha recalcat Mata.

Compromís també està en contra perquè no li agrada que "el PP intente barrejar el valencià amb qüestions negatives" i UP queda a l'espera a "veure la documentació" per a posicionar-se.

Aquests tres grups s'oposaran previsiblement a la comissió d'investigació sobre l'antiga Fe pel recent arxiu de la investigació judicial oberta per suposats maltractaments a ancians ingressats amb el virus.

En concret, el ple arrancarà amb la votació de l'informe de fiscalització del compte general de la Generalitat de 2019, seguida per una iniciativa del PP sobre la concessió de subvencions "amb criteris ètics" i una altra de Vox per a modificar la llei de creació del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Finalment, després del debat de les dos comissions d'investigació, hi ha dos propostes de creació de comissions especials d'estudi: una sobre la revisió del model de la indústria del calçat per a millorar la seua competitivitat (PP) i una altra per a lluitar contra la despoblació en zones rurals (Cs).