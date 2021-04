Programa Renove Electrodomésticos: cómo solicitar las ayudas para cambiar el frigorífico y otros equipos

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha para 2021 el programa Renove Electrodomésticos dirigido a personas que residan en la región y que quieran renovar sus equipos eléctricos por otros de la misma tipología y con la siguiente cualificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

Se prevé que estas ayudas lleguen a 20.000 viviendas durante este 2021 y el plazo de presentación de solicitudes arranca este martes 20 de abril y finalizará el próximo 30 de septiembre o cuando se agoten los fondos destinados a este programa.

¿A cuánto ascienden las ayudas?

Según lo recogido en la Resolución del 16 de marzo de 2021 publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el importe total destinado a esta convocatoria de ayudas asciende a 3.000.000,00 euros y la Xunta prevé ahorros económicos anuales de 560.000 euros en la factura energética, una reducción del consumo de 4.050 MWh/año, la creación de 150 puestos de trabajo y una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En este sentido, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros y podrán ser de hasta el 25% del precio de un electrodoméstico para consumidores generales, del 50% para personas en situación de vulnerabilidad y del 75% para situaciones de vulnerabilidad severa.

¿Dónde se presenta la solicitud?

Las solicitudes se tramitan directamente con las entidades colaboradoras del programa por vía telemática cuyo listado puedes consultar en la web del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) a través de este enlace.

Así, la persona beneficiaria únicamente podrá recibir esta subvención "para la sustitución de un electrodoméstico de cada uno de los tipos de equipos incluidos y con un máximo de tres electrodomésticos por beneficiario", destacan desde Inega.

Respecto a la asignación de las ayudas, se realizará "en concurso no competitivo", por lo que se concederán por orden de inscripción en el registro. Así, se deberá presentar el formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Xunta y en la web del Inega, así como una copia de la autorización de representación.