Un concursante vacila a Carlos Sobera a cuenta de sus tatuajes

El presentador Carlos Sobera está en El Precio Justo más espontáneo que nunca, con mucha energía y pasándolo bien, sobre todo cuando interacciona con los concursantes, con los que no duda en bromear. Pero a veces eso puede darse la vuelta.

Es lo que le pasó con Miguel, un concursante de Gijón que trabaja "de calderero, en el sector del metal", tal como él mismo contó.

"Tengo mil aficiones, lo que pasa es que tiempo poco. Colecciono juguetes antiguos, instrumentos... Soy muy friki y por eso estoy en este programa", contaba el concursante en su presentación, poco después de ser seleccionado para bajar a uno de los estrados a jugar.

"Nosotros somos otros frikis y a mucha honra", admitía Carlos Sobera, antes de preguntarle a Miguel por sus tatuajes.

"No son tatuajes, son pegatinas", respondía este muy seguro de sí mismo, con lo que Sobera se quedaba ligeramente cortado antes de decir: "Ah, mira".

Pero inmediatamente y roto de la risa, Miguel le decía que no, que eran reales. "Me ha vacilado, me ha vacilado. Estos de Gijón, no se pueden meter con un tío de Bilbao, hay que espabilarles", decía Sobera en tono no de broma antes de seguir con el concurso.