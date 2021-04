El inesperado reencuentro de 'Fama, ¡A bailar!': Sergio Alcover se cuela en 'The Dancer'

La última entrega de The Dancer, emitida este lunes en el prime time de La 1, ha estado llena de guiños y alusiones a otros formatos, como el Grand Prix, Telepasión, Un paso adelante... y Fama, ¡A bailar! Y es que, el que fuera el profesor de street dance del concurso, Sergio Alcover, dio una sorpresa a capitanes y espectadores cuando apareció en pantalla grande.

¿El motivo? Acudió a hacer el alegato del grupo Flame Streeps (Pasos de llamas), un grupo que, según contó, lleva 10 años formándose en su escuela de baile, EDAE, localizada en Valencia. La aparición supone un reencuentro del antiguo formato, pues Rafa Méndez era profesor de funky en él. mientras que en The Dancer es uno de los capitanes; y Lola Índigo participó en una de las ediciones, aunque fue rápidamente expulsada.

Sin embargo, esto no empañó el recuerdo de la artista y tanto ella como el canario se mostraron ansiosos por ver en persona al bailarín, pues es habitual que quienes hacen los alegatos acudan al programa como acompañantes. Pero la esperada escena no se dio, pues al coreógrafo le fue imposible acudir, aunque eso no le libró de todo tipo de alabanzas tanto por parte del público como de sus antiguos compañeros de programa.

El grupo, integrado por cinco valencianos, se formó única y exclusivamente para participar en The Dancer, aunque fuera algo difícil de adivinar por la coordinación manifiesta entre todos ellos mientras bailaban Toxic de Britney Spears y otros temas de una pegadiza mezcla.

"Empezamos ensayando para el programa y vimos que cada vez queríamos hacer cosas más rápidas, por lo que se nos ocurrió lo de 'pasos flameantes'", dijeron los integrantes en su presentación. Después, Alcover reconoció que tenía mucho cariño por ellos y que había que conocerles, porque eran personas muy especiales. Además, pidió el voto para ellos como reconocimiento a su danza y como gesto de visibilidad, y vaticinó que generaría mucha nostalgia del concurso que se emitió en Cuatro y en Movistar.