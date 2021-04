El machismo se manifiesta de muchas maneras en diversos ámbitos. Este lunes y en el prime time de La 1, Lola Índigo ilustró una de las formas en las que se da dicha desigualdad en el mundo del entretenimiento en general y en el de baile en particular: la discriminación por edad.

Y es que, según explicó, las mujeres dejan de ser aptas para los castings a una edad mucho más temprana que los hombres. Sin embargo, la granadina lo tuvo claro: "No me da la gana que por llegar a una edad me digan que tengo que dejar de hacerlo", dijo ante el público, los capitanes... y Sara del Pino, que se presentó a las audiciones de The Dancer.

La bailarina sorprendió tanto a Mimi Doblas como a Rafa Méndez, pues se trata de una de las profesionales más emblemáticas a nivel nacional y ambos habían trabajado con ella con anterioridad. De hecho, el canario destacó que Del Pino había colaborado en formatos tan icónicos como el Grand Prix o Telepasión, en la pública también.

Sin embargo, la mujer se presentaba al programa como otros tantos jóvenes y amateurs. ¿Por qué? Lola Índigo vio en el machismo el motivo, que no la justificación. "Tienes toda mi admiración solo por lo difícil que es ser mujer en la industria del entretenimiento en general.

"Estás totalmente en forma para seguir currando en lo que te dé la gana"

"A mí no me da la gana que cuando llegue a una edad me digan que no puedo hacer algo, porque los tíos están ahí trabajando hasta los y pico. Sí, ellos pasan casting y están hasta mucho más avanzada esa edad que nosotras. Eso tiene que cambiar, porque tú estás totalmente en forma para seguir currando en lo que te dé la gana", dijo Mimi entre los aplausos, por ejemplo, de Sandra Cervera.

Y es que, Del Pino tenía 42 años, algo que destacó Miguel Ángel Muñoz: "Qué valiente, demuestras estando aquí que para el baile no hay edad". Además, el espejo del formato se terminó abriendo después de conseguir el preciado 75% del apoyo del público asistente.