Entre 2002 y 2006, se emitió en Antena 3 Un paso adelante, una serie que daría pie al grupo musical UPA Dance. Este llegó a sacar cuatro discos con Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Mónica Cruz, Silvia Martí, Raúl Peña y Miguel Ángel Muñoz. Este último es ahora capitán en The Dancer, como su propio nombre indica, un concurso de baile de La 1 de Televisión Española.

En la tercera entrega del talent, Muñoz recordó su etapa en dicha serie, aunque lo hizo de una forma un tanto amarga. Ocurrió tras la aclamada actuación del tiktoker de 15 años Alextopdancer, que se quitó la camiseta cuando se abrió el espejo tras recibir un 75% del apoyo del público. Y es que, al capitán no le pareció un gesto de lo más adecuado.

"Estaba la mayor parte del tiempo sin camiseta"

"Lo único que no necesitabas era quitarte la camiseta. Te lo digo yo, que hace 20 años hice un proyecto donde estaba mucho más tiempo sin camiseta que con camiseta, pero con el paso de los años lo he aprendido. No tuve la oportunidad de que nadie me diera el feedback que te estoy dando yo a ti ahora" dijo, en una evidente alusión a la ficción y dejando claro que no se trataba de un ataque al joven, que atesora 300.000 seguidores en Instagram, sino de una recomendación profesional.

Entonces, el también capitán Rafa Méndez se puso en pie con la finalidad de reconocer la carrera de Muñoz. "Tú, Miguel Ángel Muñoz, te has currado tu carrera. Y tú, Miguel Ángel Muñoz, tanto como este señor pueden estar perfectamente sin camiseta".