PSOE, IU y Podemos piden aclarar actuaciones de Infraestructuras ante "las sospechas" en una obra

Al respecto, el concejal del Grupo Socialista José Rojas ha solicitado en una nota que el alcalde haga pública la relación de contratos menores de todas las áreas de gestión del Consistorio, "tal y como se comprometió en el acuerdo rubricado hace sólo unos días con el Grupo Socialista".

En una nota, Rojas ha recordado que el citado acuerdo incluye "el compromiso expreso de mejorar los mecanismos de respuesta a la solicitudes de información tanto de los grupos municipales, como de la ciudadanía". "En este momento en el que se han generado dudas sobre uno de los expedientes de las escasos proyectos que se han acometido desde el Área de Infraestructuras en estos dos años, resulta fundamental que la transparencia en la gestión comience a aparecer", ha señalado Rojas.

Es por esto que desde el PSOE se solicita al gobierno local que remita el expediente completo de la intervención en la avenida de Libia para que "se pueda analizar con detenimiento por todos los grupos municipales".

En esta línea, el edil del PSOE ha abundado en que su grupo ya reclamó "la publicación de todos los contratos menores de todas las áreas" y que "sólo el Ingema ha respondido a esta solicitud". "Al no haberse satisfecho esta petición de información que se ha formulado en más de una ocasión, el Grupo Socialista solicitará amparo al secretario del Pleno para que haga efectivo el derecho a la información que nos asiste como capitulares", ha asegurado Rojas.

Según ha expuesto, "la transparencia es un auténtico Talón de Aquiles del gobierno de Bellido", a lo que ha agregado que "el gobierno local aún tiene que responder un total de 107 preguntas y peticiones de información de los socialistas, algunas pendientes desde el inicio del mandato". Y ha indicado que "es de juzgado de guardia que las pocas intervenciones que se llevan a cabo desde el área de Infraestructuras estén, además, bajo sospecha". "Todos los barrios de la ciudad merecen una atención mucho más preferente", ha apostillado el edil.

"POSIBLE MALVERSACIÓN"

Por su parte, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi ha aseverado que en la actuación de avenida de Libia se está "ante un claro fraccionamiento de contrato y tendrá que resolverse ante la justicia", al considerar que "puede haber un posible fraude en la certificación final de obra" de finales de diciembre, pese a que "el día 4 de febrero las farolas estaban embaladas en el suelo", ha indicado la concejal, quien ha agregado que "a principios de abril la obra seguía sin terminarse".

En una rueda de prensa, junto al portavoz de IU, Pedro García, Pernichi ha subrayado que "es más grave" que "en la justificación del procedimiento en los dos proyectos de alumbrado" de la citada avenida "sorprende" que se diga que "hay pocas empresas" para realizar tal labor, "cuando en el anterior mandato se ejecutaron obras por diez millones de euros" en esta materia, y "se invita sólo a tres".

Asimismo, ha advertido de que "la empresa que se ha llevado la obra empezó su actividad en junio de 2020" y "sorprende que nada más empezar esa empresa es a la que más se invita en la Delegación de Infraestructuras en todo el listado de contratos menores que se hace en el cuarto trimestre y que vale para la puesta en marcha de riego, un alumbrado, un muro y una cubierta". "Esta empresa sabe hacer de todo", ha remarcado, para cuestionar "si hay más detrás de todo esto" e indicando que estudian "posible malversación".

Igualmente, ha enfatizado que "ésta no es la única obra que se terminó el 30 de diciembre", porque "de los 600.000 euros que se han hecho en el cuarto trimestre en Infraestructuras en contratos menores, que se han facturado más que por vía pública, con 440.000 euros, el 80% se facturó el 30 de diciembre".

"¿Todas las obras se terminaron el mismo día, teniendo en cuenta que el contrato menor no puede sobrepasar el año corriente sin permiso de Intervención para prórroga, que no consta?", ha preguntado Pernichi, quien ha cuestionado que el delegado del área, David Dorado (Cs), "no inaugurara ninguna de esas obras".

PETICIÓN DE EXPEDIENTES

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha explicado en otra nota que "casualmente, una de las beneficiarias del fraccionamiento habría sido la empresa Construcciones Sierracon SL, creada el 3 de junio de 2020, según refleja el Boletín Oficial del Registro Mercantil".

Sin embargo, ha dicho que "tras buscar información sobre esta empresa, sorprende no encontrar ningún contacto, teléfono, web, perfil en redes, etc., sólo el domicilio que aparece en el registro mercantil en calle Algeciras".

Al respecto, ha informado de que se han personado en dicho domicilio para "intentar establecer contacto con la empresa, sin éxito". "De hecho, preguntando a algún vecino, aseguran que ahí nunca ha habido una oficina de ninguna empresa", ha manifestado la edil, quien ha expuesto que "una empresa recién creada, sin teléfono de contacto, sin sede física, cómo es posible que haya sido elegida para concederle dos contrataciones en el último trimestre de 2020 a pocos euros del límite máximo establecido para los contratos menores, salvándose de concurrir en un proceso de concurrencia competitiva".

Ante todo ello, el grupo Podemos solicita los expedientes relacionados con la Delegación de Infraestructuras, donde estudiarán "con profundidad todas las aristas de estas posibles irregularidades", a lo que ha apostillado que "de nuevo, otro concejal de Ciudadanos es quien vuelve a hacer sospechar de posibles irregularidades en la gestión de este cogobierno PP-Cs". "Se les están acumulandos los casos", ha aseverado, para pedir explicaciones del alcalde.