Coronavirus.- Hostelers demanen ampliar aforament a dos terços, tancar a les 22h i un pla per a banquets i esdeveniments

Es tracta d'una proposta per a avançar en el pla de desescalada en la taula de treball amb Sanitat, davant la situació epidemiològica estable a la Comunitat i el gran esforç realitzat per les empreses i negocis i treballadors del sector, "assumint unes restriccions molt dures", anuncia en un comunicat.

Una de les seues peticions és un pla d'etapes específic per a les activitats de salons de banquets i esdeveniments, que actualment pateixen "importants restriccions quant al nombre de comensals per esdeveniment (15 i 20 persones, segons siga en interiors o terrasses) que fa impossible en la pràctica la seua activitat".

Per a la patronal, la planificació d'aquest subsector és clau perquè puguen realitzar una obertura organitzada i planificar els seus esdeveniments per als pròxims mesos en condicions òptimes.

També vol que Sanitat concrete aspectes com la realització d'actuacions musicals professionals i dels dj's en els establiments d'oci o la planificació de l'ús progressiu de les barres o dels bufés lliures o 'self-service' amb aplicació dels protocols sanitaris.

Davant la inminencia de la fi de l'estat d'alarma, previst per al 9 de maig, veu necessari que es planifiquen les condicions d'obertura en col·laboració amb els sectors empresarials, "especialment les activitats d'oci amb els corresponents protocols i mesures tecnològiques necessàries per a poder reprendre l'activitat després de més d'un any tancats".

Aquesta organització aglutina a les patronals Federació Empresarial d'Hoteleria de València (Hoteleria València), Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR) i Federació Empresarial d'Hoteleria de la Província d'Alacant (FEHPA).