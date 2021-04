Valencia.- Arranca la "histórica" vacunación masiva en la Ciutat de Les Arts con "muchas ganas y pocos nervios"

En total, más de 150 trabajadores - 60 enfermeros, 60 administrativos, seis médicos, seis auxiliares, cinco informáticos más personal de protección civil, seguridad y limpieza- forman el dispositivo en dos turnos para que entre las 8.30 y las 20.30 se vacune de forme ininterrumpida a unas 600 personas a la hora.

El gerente del departamento de salud del Doctor Peset, Francisco Dolz, ha recalcado que se trata de un día "histórico" ya que la vacunación masiva es de "suma importancia" para "poder acabar con este maldito coronavirus" junto a las medidas de prevención y el rastro de los contagios para cortar su extensión.

La planificación será siempre semanal en función de los viales recibidos y el objetivo es poder vacunar todos los días, de lunes a lunes. Por el momento, esta primera semana el calendario será hasta el jueves.

Así, hoy se comienza con la inoculación con AstraZeneca a 6.600 personas de entre 60 y 62 años. Las primeras horas de este martes serán para terminar con estos suero, se calcula que se administrarán unas 1.200 de AstraZeneca, y se comenzará ya a pinchar con Pzifer a unas 4.800 personas al día de entre 74 y 79 años hasta el próximo jueves. En ese sentido, ha aclarado que "no se vacunan más porque no hay más viales disponibles" y ha recalcado que "conformen vayan entrando iremos vacunando".

De hecho, este 'vacunódromo' tiene capacidad de vacunar entre 15.000 y 20.000 personas al día ya que se pueden ampliar los 20 puntos de vacunación actuales a 30 si fuera necesario. "Conforme vayan llegando las iremos poniendo, una vacuna en el brazo hace efecto en la nevera no sirve de nada, esta es nuestra filosofía", ha subrayado. En ese sentido, ha comentado que también está a la espera de si la EMA (Agencia Europea del Medicamento en sus siglas en inglés) autoriza la vacunación con Jannsen para comenzar a inocularla.

Personal de protección civil ordena la cola inicial para ir dando acceso a la población conforme la hora de citación que aparece en el SMS que han recibido y que deben enseñar a la llegada. Además, deben llevar el DNI y la tarjeta SIP, para facilitar la identificación.

EXPLICACIÓN DE DUDAS

Una vez acceden al interior del Museo Príncipe Felipe, donde se han habilitado los puntos de vacunación, se les toma la temperatura y los médicos resuelven dudas y les reparte un cuestionario y una hoja informativa sobre AstraZeneca ya que hay algunos casos en los que se aconseja posponer la vacunación, como si se ha recibido alguna vacuna en los siete días anteriores, se ha pasado la covid en los últimos seis meses o se está embarazada.

Por su parte, a los enfermos oncológicos en tratamiento, las personas con síndrome de down y las personas con VIH se les comunica que se les citará en su hospital de referencia y se les administrará la vacuna de Moderna.

Al respecto, Dolz ha destacado la labor que están realizando los trabajadores que "están dándolo todo" y a los que "hay que dar un aplauso", pero también ha felicitado a la población que se está mostrando "muy disciplinada" siguiendo todas las instrucciones lo que permite que el proceso esté yendo "muy fluido".

Así, se está cumpliendo con el objetivo de administrar 600 dosis a la hora y la voluntad es agilizar incluso un poco más proceso hasta lograr que "esperemos nosotros y no nos espere la gente"

En ese sentido, ha insistido en que la vacunación es "una de las salvaciones que tenemos" porque por "el momento no existen tratamientos que curen el coronavirus". Además, ha destacado que se trata de una medida "barata" porque "protege de manera continuada" y esta demostrado que las vacunas están teniendo "una gran eficacia" como se ha demostrado en las residencias de mayores o entre el personal sanitario, ya vacunados.

Del mismo modo, ha resaltado que la incidencia acumulada a 14 días de la Comunitat Valenciana es ejemplo en "toda España y en toda Europa" y eso es "gracias a la población, que ha sido muy disciplinada, a los rastreos y una vacunación que está siendo muy aceptada ya que el rechazo es anecdótico". En es sentido, ha recalcado: "Todas las vacunas son excelentes y aportan más beneficios que perjuicios".

"QUE NO TENGAN MIEDO, QUE SE VACUNEN TODOS"

En ese sentido, a la salida de haber recibido la vacunación había unanimidad: pocos nervios y muchas ganas. "No estaba nada nervioso, no tenía dudas de que me tenía que vacunar y además todo el personal ha sido muy eficiente, incluso me han vacunado 10 minutos antes de lo previsto", comenta un vecino de València.

Del mismo modo, Ángela admite que "tenía muchas ganas" de vacunarse y que no estaba nerviosa ni tenía miedo por hacerlo con AstraZenaca. "Ha sido un pinchazo que ni he notado y luego nos tienen un cuarto de hora de en observación, la atención superbién", resaltad.

Carmen, de 63 años, también coincide en lo "muy bien organizado" que está el proceso, solo con "un poco de lío al llegar, ya que incluso le han vacunado casi 20 minutos antes de su cita. "Una cierta duda siempre se tiene pero hay que hacerlo", recalca. "Que no tengan miedo, que se vacunen todos", añade otro vecino de 61 años de València.

Mercedes también destaca que no ha sentido ninguna molestia y destaca la rapidez y la buena organización, pero se queja que se haya tenido que desplazar desde Rafalbunyol y que no la hayan vacunado en su centro de salud.