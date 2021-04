Laura Matamoros se muestra reflexiva y triste tras su ruptura con Benji Aparicio: "Todo pasa por algo"

Según publicaba la revista Hola el pasado viernes, Laura Matamoros y Benji Aparicio se han separado por segunda vez, un año y medio después de que volvieran a estar juntos tras su anterior ruptura.

La baja actividad en redes sociales de ambos en los últimos días hizo que los rumores se extendieran y finalmente han sido confirmados. En el vídeo de Europa Press, Laura aparece tras la ruptura recogiendo a su hijo del colegio y mostrando un rostro muy serio sin intención de hacer declaraciones al respecto de su situación sentimental actual, mucho menos delante de su pequeño.

Según publicaba Hola, habría sido el chef el que tomó la decisión de finalizar la relación tras pasar por una crisis que no han podido superar. Al parecer, sus fuertes personalidades han provocado un desgaste de la convivencia de la pareja que ha acabado con la relación.

Laura está retomando de nuevo su actividad en redes sociales, concretamente en Instagram, que es la herramienta principal de trabajo de la influencer. Entre otros, ha compartido cosas que están relacionadas con el momento que está viviendo.

Publicación de Laura Matamoros en las historias de Instagram. _LMFLORES / INSTAGRAM

En esta historia la hija de Kiko Matamoros se hace eco de una publicación que dice ser "fiel creyente del todo pasa por algo" y que tiene una clara conexión con la salida de su vida de Benji Aparicio.

Pero no solo ha manifestado parte de su estado de ánimo mediante esta story, sino que también ha publicado una bonita foto en blanco y negro en la que sale con su hijo y cuyo pie de foto reza: "Al que le he dado vida, que me dé vida para siempre".

Se nota que Laura está en un mal momento personal y se muestra reflexiva sobre lo que le ha pasado. Poco tiempo después de nacer su hijo, Mati, la pareja se separó durante unos meses, pero no tardaron en volver juntos y la situación parecía estable. Por ello, la noticia de la ruptura ha sido toda una sorpresa. Por el momento, ni Laura ni Benji han hecho declaraciones públicas al respecto.