Ayuso avisa de que "no sobra un voto" y "no sobra un escaño" el 4-M para evitar las "injerencias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, avisó este domingo de que "no sobra un voto" y "no sobra un escaño" de cara al 4 de mayo, día de las elecciones autonómicas, por lo que pidió a la ciudadanía no relajarse ante la victoria que pintan las encuestas para el PP y a "pelear mucho" para poder desarrollar un proyecto en libertad y sin "injerencias".

Así se pronunció en el primer acto oficial de la campaña para las elecciones del 4 de mayo, que se celebró en un parque de Las Rozas en el que alrededor de 150 personas le mostraron su apoyo desde sillas colocadas a un metro y medio de distancia, cumpliendo las recomendaciones sanitarias, y ante otras tantas decenas de personas que escucharon el mitin de pie alrededor del vallado.

"Lo más importante es nuestro modelo de vida" y es "lo que está en juego", avisó Ayuso, antes de defender que en su proyecto caben "todas las personas que aman a España, quieren un país unido, un Madrid fuerte y respetado como el resto de las comunidades" y también aquellos que buscan la libertad y encuentran en esta región su refugio.

Por ende, sostuvo que "esto trasciende a las siglas" y al centroderecha en este momento en el que la sociedad madrileña "cada vez está más unida" e igualmente "harta de las injerencias". En este "momento único", pidió a los suyos y a la ciudadanía que no se relajen ante la cita con las urnas y defiendan la necesidad de votar "con toda la ilusión" para seguir viviendo "a la madrileña" sin que se enfrente a los ciudadanos por ser hombres o mujeres o por venir de uno u otro municipio.

Ayuso recalcó que estas elecciones son "vitales" y opinó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está involucrando tanto porque "se lo juega todo". "Es él quien desde África habla de la Comunidad de Madrid, el que miente con las cifras de la pandemia", sentenció, y le acusó de tener "una obsesión constante" con esta región que ha llegado a promover "una madrileñofobia insensata".