Unha multitudinaria manifestación en Santiago reivindica a Galicia como "nación" con "dereito a decidir por si mesma"

A marcha, convocada pola plataforma Vía Galega, partiu ás 11,30 horas da Alameda compostelá para finalizar pasado o mediodía na Praza da Quintana.

A portavoz de Vía Galega, María Xosé Bravo, explicou ante os medios antes de iniciar a protesta que o seu labor é "defender os intereses de Galicia" para que teña "voz e voto" nos asuntos que lle afectan.

"España é a nosa ruína", "Goberno aquí e non en Madrid", "con soberanía ninguén en minoría" foron algunhas de consígnalas escoitadas este domingo polas rúas de Santiago, nesta manifestación na que participaron diferentes personalidades do nacionalismo, entre eles o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego; o secretario nacional da CIG, Paulo Carril; as actrices Neves Rodríguez e Isabel Risco; e o escritor Suso de Toro.