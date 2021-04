La Asociación Enraizando busca y crea iniciativas para que el medio rural sea una opción de vida.

"Con el movimiento P'alante Pozuelo ya trabajamos en acciones encaminadas a la repoblación del municipio y a la concienciación, para hacerle ver a la gente que necesitábamos ponernos en marcha para no desaparecer", ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Enraizando, Lourdes Bona.

La idea de convertir ese movimiento en asociación surge hace un año, después de que tuvieran que suspender una jornada sobre repoblación programada para el 14 de marzo de 2020, día en que se declaró el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus. "Tuvimos que el confinamiento para pensar y darle un empuje y decidimos materializarlo en una asociación", ha contado Bona.

A través de Enraizando, estos vecinos querían seguir la línea del movimiento anterior, "uniendo fuerzas, siendo colaborativos, para poner en marcha iniciativas para dar a conocer, valorar la vida en el mundo rural y dinamizarla".

En su corta trayectoria, los miembros de esta asociación ha programado varias actividades, entre las que destacan el diseño de una camisetas sobre las tradiciones de esta localidad de 290 habitantes: "Queríamos poner en unión las tradiciones y nuevas visiones para acercarlas a la gente. Para implicar a la población, en las camisetas se incluyeron algunos de los dibujos que los niños de Pozuelo hicieron en un taller".

Desde Enraizando también participa en distintas acciones sociales como la recogida de ropa, para ayudar a personas con menos recursos, o campañas de donación de juguetes, entre otras.

BÚSQUEDA DE NUEVOS POBLADORES

En cuanto a las iniciativas dirigidas a hacer frente a la despoblación, se encargan de buscar familias con las que repoblar Pozuelo. "Al principio buscábamos sin deparar en nada, pero la experiencia nos ha llevado a hacer una búsqueda que resulte efectiva; es decir, tratamos de encontrar personas que estén dispuestas a integrarse en la vida rural, a participar con el resto de vecinos. En este sentido, hemos conseguido poco a poco atraer a algunas familias".

En este aspecto, Bona ha destacado que uno de los obstáculos a los que se enfrentan es la falta de vivienda que ofertar. Aun así, ha matizado, se encargan de informar a los propietarios y de darles confianza, porque tienen opciones de alquilar, de alquilar con opción a compra. En estos momentos hay disponibles dos viviendas y el Ayuntamiento también está rehabilitando otra casa para alquilarla. "Ese es el camino".

Por otro lado, desde la organización se elaboran talleres dirigidos a los niños del pueblo para "empoderar" a las nuevas generaciones: "Queremos hacerles sentir ese arraigo a la tierra y que tengan orgullos por su pueblo porque no es nada negativo, al revés, parece que siempre se ve con cierto victimismo a las personas que deciden quedarse a vivir en el mundo rural y no es así, en el pueblo a veces hay oportunidades que no hay en la ciudad. Tiene grandes ventajas".

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

La presidenta de Enraizando ha insistido en que la asociación apuesta por los procesos colaborativos entre vecinos y con otras entidades para sacar adelante sus proyectos.

En este momento, la asociación está colaborando con el AMPA de la escuela de Pozuelo de Aragón, que forma parte del CRA Las Viñas, junto con Fuendejalón, Tabuenca y Bureta, para evitar su cierre, porque el próximo curso escolar solo contarán con tres alumnos.

"Este curso es el primer año que solo hay una clase, con siete niños, hace diez años contábamos con tres aulas y no queremos que desaparezca el colegio porque la escuela rural además de educativa, tiene una función social muy importante", ha declarado Bona.

Entre las ventajas de las escuelas de los pueblos ha destacado el beneficio de los alumnos al relacionarse con alumnos de distintas edad, el trato y seguimiento personalizado de cada uno de ellos y la enseñanza adaptada, así como los proyectos colaborativos con los vecinos y el contacto continuo con la naturaleza y los animales.

Por ello, para dar visibilidad de la importancia de la enseñanza pública en el entorno rural el colegio de Pozuelo ha participado en el concurso de vídeos organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

LA ERA RURAL

Enraizando, además, forma parte del proyecto de la Era Rural junto a otras 17 entidades o empresas de la Comarca del Campo de Borja. Esta plataforma, en la que participan otras 18 comarcas aragonesas, pone en contacto a emprendedores rurales y les ofrece servicios de asesoría, formación, financiación y promoción para sacar adelante ideas o proyectos que generen riqueza y oportunidades en sus municipios.

En el caso de la Era Rural, ha contado la presidenta de Enraizando, "ya formábamos parte con P'alante Pozuelo, y la verdad es que es una oportunidad muy buena para ponerte en contacto con personas que quieren trabajar por el medio rural, que tiene inquietudes similares, y también hace de guía o camino para los que nos estamos iniciando en un proyecto concreto".

Lourdes Bona, además, es dinamizadora territorial de la Era Rural en el Campo de Borja, como "joven comprometida con su entorno", haciendo de nexo de unión entre los distintos emprendimientos de su zona para informarles de cursos, oportunidades, colaboraciones y o servicios que esta plataforma puede ofrecerles.

CIERZO ACTIVO

Por otro lado, Enraizando se ha agrupado en una formación compuesta por las comarcas de Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de "crear comunidad, identidad comarcal y trabajar por un territorio vivo".

"La inquietud por la vida rural nos ha hecho unirnos y dentro de Cierzo Activo participamos en diferentes grupos de trabajo en los que tratamos temas diversos como la vivienda, el empleo, los servicios en nuestros pueblos, la naturaleza, las comunicaciones o las telecomunicaciones", ha concluido Lourdes Bona.