Rocío Vidal, sobre la desconfianza de Tamara Falcó a vacunarse con AstraZeneca: "Habla desde el privilegio"

Este sábado, la youtuber y divulgadora científica Rocío Vidal, colaboró en La Sexta Noche para opinar sobre algunos de los famosos que más desconfianza están propagando en lo que respecta a la pandemia. Más concretamente a Miguel Bosé, negacionista declarado; y a Tamara Falcó, que recientemente mostró su desconfianza en AstraZeneca.

Fue en El Hormiguero donde la hija de Isabel Preysler dijo que su respuesta ante la posibilidad de vacunarse con AstraZeneca sería "chao pescao", y explicó que consideraba que debería poder elegir la vacuna que le conviniera como una ciudadana libre.

"Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura, y por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados, entonces prefiero esperar a que sigan llegando dosis. Es también mi libertad", expresó en el programa.

Vidal no ha dudado a la hora de manifestarse al respecto: "Se trata de una posición privilegiada que tendrá esta chica y, en parte, egoísta. Viene dado porque no somos conscientes del riesgo que supone que no te pongas la vacuna", dijo.

En este sentido, la divulgadora científica ha defendido que "hay que ser conscientes de los mensajes que se transmiten", pues el hecho de que una persona joven sin patologías previas diga que no se quiere vacunar ahora mismo y que ya se vacunará cuando llegue una vacuna que le convenga o le guste más", algo que, según Vidal, es "muy peligroso".