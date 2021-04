La respuesta de dos científicos a Tamara Falcó tras asegurar que no se fía de AstraZeneca

Un comentario de Tamara Falcó sobre la vacuna de AstraZeneca ha levantado las críticas de los espectadores de El Hormiguero, el programa en el que colabora. En la tertulia en la que participa todos los jueves, la marquesa de Griñón ha insistido en que ella no se pondría esa vacuna: "Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura. Por ahora, es la de Pfizer la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis. Es mi libertad, ¿sabes?", dijo entonces. Sus palabras también han provocado la respuesta de varias voces expertas, como la de la científica española Ana Céspedes, directora General Mundial de Operaciones de IAVI, una organización con sede en Nueva York dedicada al desarrollo de vacunas.

En una entrevista en Más Vale Tarde, Céspedes ha sido rotunda a la hora de manifestar la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, al igual que el resto de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

"La Agencia Europea del Medicamento lleva 30 años decidiendo eficacia, seguridad y calidad de medicamentos", ha defendido la española en una videollamada desde EE UU. Respecto a los casos de trombos, "la Agencia del Medicamento nos lo ha confirmado: hay un caso por cada 100.000 personas. Esto es un 0,01%".

En este punto, Céspedes se ha dirigido a Falcó para señalar otros medicamentos o hábitos que tienen un mayor riesgo de trombos: "No sé si Tamara Falcó u otras personas utilizan anticonceptivos, el riesgo es 120 veces más alto. Si fuman, el riesgo es 180 veces más alto. Y el riesgo de morir por Covid, si te infectas, es 2.300 veces más alto", ha comparado.

Qué peligro que se den este tipo de discursos en un programa con millones de espectadores. Menos mal que estaba Doña Nuria Roca para cortarlo a tiempo y arrojar un poquito de coherencia al asunto (como siempre).



En palabras de esta científica española, "estamos comparando una o dos vacunas buenas con otras dos vacunas muy buenas, y el problema es el siguiente: lo bueno, hoy, es mucho mejor que lo muy bueno dentro de un mes. A mí me gusta el ejemplo de Angela Merkel, se ha vacunado con AstraZeneca", ha concluido.

Céspedes no ha sido la única que ha salido al paso de las críticas de Falcó a AstraZeneca. El inmunólogo y divulgador científico Alfredo Corell también se ha referido a discursos como el empleado por Tamara Falcó en El Hormiguero.

En una entrevista para el programa La Redacción de Telemadrid, Corell ha sido claro: "Muchas veces en la televisión la gente lleva a tertulianos que opinan, pero es que en ciencia no se opina, en ciencia nos basamos en hechos y en evidencias".

El inmunólogo ha reiterado que "las vacunas son seguras", y que "no se está obligando a nadie". En este sentido, ha añadido, "si alguien no se las quiere poner, pues oye, que no se las ponga y se quede a la cola. Pero desde luego, no se puede elegir, no estamos en un momento en el que tengamos exceso y barra libre", ha asegurado.

El claro mensaje de ALFREDO CORELL tras las palabras de #TamaraFalcó y las vacunas "¿De que estamos hablando? Este tipo de posturas son egoístas, hay países en África que no tienen ni una dosis" pic.twitter.com/sUPMmJJdD7 — TVMASPI (@sebas_maspons) April 16, 2021

En opinión de Corell, "este tipo de posturas, sean de famosos o de personas de la calle, me parecen egoístas. No saben la suerte que tenemos de vivir en un país que tenemos, tres tipos de vacunas, cuatro ya, con una eficacia de la leche. Esto para un científico es un hito histórico. Hay países en África que no tienen ni una dosis, entonces, ¿de qué estamos hablando?", se ha preguntado.