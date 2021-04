Adjudicat el nou contracte de manteniment de l'enllumenat per prop de 16,5 milions d'euros a València

Sobre este tema, el vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha explicat que el contracte consta de dos lots, el primer, corresponent en la zona Nord, i el segon, a la zona Sud i s'han introduït millores, entre elles la reparació d'avaries greus en una hora i la resta en 24 hores des que es comunica. A més, s'implantaran més dispositius de telegestió per a controlar en temps real les lluminàries.

Així mateix, s'instal·laran més dispositius de telegestión per a controlar en temps real la lluminària, amb "la previsió d'aconseguir la totalitat del parc dins dels pròxims projectes d'inversió" (actualment estan implantats al voltant de 12.000 punts de llum). Al costat dels instruments de telegestió, es col·locaran sonòmetres, punts d'accés wifi i diversos tipus de sensors municipals, amb la col·laboració de l'Oficina Smart City.

En eixe sentit, ha destacat que des de 2015 se segueix una política de "eficiència lumínica" a València, que "era coneguda com una de les capitals de la contaminació lumínica". Així, ha destacat que s'estan fent molts projectes d'inversió per a canviar les famoses boles per plaques de led que tiren la llum cap a la vorera i la calçada", la qual cosa suposa "menor impacte ambiental i estalvi econòmic", ja que "consumeixen molta menys energia que les anteriors de vapor de sodi".

Altres característiques del nou contracte, són les revisions nocturnes, que es realitzaran com a mínim una vegada a la setmana per tots els carrers. A més, s'inclou l'exigència que els vehicles lleugers empleats siguen elèctrics amb etiqueta ZERO emissions.

Les empreses contractistes han oferit canviar 20.000 fanals ornamentals tipus Fernando VII a tecnologia led i es renovarà tecnologia led la totalitat o gran part de l'enllumenat de barris i zones com Sant Isidre, Sant Marcel·lí, un tram pendent de l'Eixample, Benimaclet, Cánovas o els carrers Castelló, Alacant o General Sant Martín.

MERCAT EXTRAORDINARI DEL PASSEIG MARÍTIM

D'altra banda, la junta també ha acordat les bases per a autoritzar la instal·lació de fins el 31 parades de venda no sedentària en el passeig Marítim aquest estiu, un 39% menys de les quals hi havia en 2019.

El vicealcalde ha puntualitzat que "s'ha previst, per a ser prudents, a causa de la covid-19", que l'Ajuntament puga cancel·lar-les si es produïra un rebrot epidemiològic que requerira adoptar mesures per a contindre la propagació de la malaltia, i ha recordat que, "en qualsevol cas, està condicionat a l'autorització de la Demarcació de Costas".

Campillo s'ha referit al "suport al sector dels mercats ambulants durant la pandèmia" a través de les ajudes del Pla Resistir i la suspensió de taxes des del passat mes de gener. A açò cal afegir el paquet de 830.000 euros per als mercats extraordinaris que es va aprovar en 2020 i la convocatòria de subvencions al comerç de proximitat per import d'1,2 milions d'euros, que en total sumen més de dos milions d'euros per al sector del comerç i la venda ambulant.