Denunciats dos conductors després de publicar-se en xarxes socials videos amb la seua conducció temerària

Agents del Grup d'Investigació i Anàlisi del Sector de Tràfic de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana han denunciat un home i una dona de 49 i 63 anys com a presumptes autors d'un delicte de conducció temerària, després de ser gravats en sengles videos i publicats recentment en les xarxes socials.

En un d'ells, un turisme va ser gravat circulant per sentit contrari a l'establit en una rotonda en la carretera CV-401, en sentit CV-500 El Saler. En el video s'observa com l'infractor circulava darrere de tres vehicles i, en arribar a una rotonda, per a avançar-los, realitza una maniobra perillosa travessant una zona exclosa al trànsit, i incorporant-se en sentit contrari a l'establit.

També, es va publicar en les xarxes socials un altre video en el qual un turisme va ser gravat circulant sobre la zona exclosa al trànsit en l'interior d'una rotonda en la carretera N-332.