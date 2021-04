Ensems reúne a intérpretes consolidados de la escena internacional en conciertos y clases magistrales

Además, los autores Pierluigi Billone (Italia), Unsuk Chin(Corea del Sur), Clemens Gadenstätter (Austria) y Liza Lim (Australia), así como la violinista Sarah Saviet (Estados Unidos), impartirán diversas clases magistrales.

En primer lugar, Schallfeld Ensemble, con sede en la ciudad de Graz, actuará el lunes 10 de mayo en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de València. Bajo la batuta de Leonhard Garms, la formación realizará el estreno absoluto de la obra MAAT ME de Pierluigi Billone. Esta pieza se enmarca en la exploración del compositor sobre los conceptos de solo y ensemble como hiperinstrumentos, elementos que juegan un papel central en su obra.

El programa se completará con Figure/Iconosonics 1 de Clemens Gadenstätter. En esta ocasión, el austriaco aborda y redefine el concepto de figura musical, entendida como un acontecimiento sonoro al que se le ha asociado una imagen o un significado.

Más adelante, el 15 de septiembre, el Trío Agora interpretará un programa que versará sobre la relación entre la música y la identidad. Para empezar, ilvinas Brazauskas (clarinete), Natania Hoffman (violonchelo) y Robertas Lozinski (piano) tocarán piezas que escribieron para conmemorar los 100 años de la independencia lituana. Además, se producirá el estreno mundial de la obra Claros del bosque del compositor alicantino Fran Barajas.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Martín i Soler y se cerrará con el Clarinet Trio en tres movimientos del compositor finés Magnus Lindberg. Este concierto cuenta con la colaboración del consulado de la República lituana en València.

Un día después, y en el mismo escenario, se desarrollará la actuación de Ensemble Mosaik con Enno Poppe como director. El programa se iniciará con la composición time. cage, escrita por percusionista solista, conjunto y vídeo por el compositor valenciano Manuel Rodríguez Valenzuela.

En esta obra, el intérprete (Roberto Maqueda) tocará dentro de una caja de madera repleta de instrumentos de percusión y su performance será proyectada en una pantalla. En segundo lugar, los asistentes podrán escuchar si callalo pudié sentirsas de Irene Galindo, concebida en torno a las ideas de paralelismo y bifurcación y escrita a partir de la transcripción de pequeños hilos de espectros de sonido.

La última pieza que interpretará la formación alemana será The turning dance of the bee de Liza Lim, ideada a partir del baile circular de las abejas, que tiene forma de ocho. Un número que, al mismo tiempo, representa la infinidad. Por otro lado, se debe destacar que el Ensemble Mosaik colaborará en el Taller de Creación Sonora Ensems para compositores y compositoras nacionales e internacionales, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio y que contará con la propia Liza Lim como creadora invitada.

The Riot Ensemble (Premio Siemens 2020) clausuran el festivalFinalmente, el conjunto The Riot Ensemble hará doblete en el festival con actuaciones de clausura del festival en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló (24 de septiembre) y el Palau de les Arts de València (día 25).

La prestigiosa formación londinense lleva casi una década mostrando las nuevas tendencias musicales al público. Cabe destacar que el año pasado la banda británica recibió el premio al mejor ensemble joven otorgado por la Fundación Ernst Von Siemens. En sus actuaciones en la Comunitat Valenciana, The Riot Ensemble interpretará las piezas Extinction Events and Dawn Chorus de Liza Lim, quien ha escrito una obra sobre el consumismo sin fin y sus consecuencias, y Gran Hotel Abismo, de la valenciana Claudia Cañamero, un encargo del Institut Valencià de Cultura donde se reflexiona sobre el presente, la desconfianza en el futuro y las posibilidades de cambio.

CLASES MAGISTRALES

Además de los conciertos, el Festival Ensems desarrolla una importante labor pedagógica. En este apartado se deben destacar los Encuentros de Composición, que se pusieron en marcha hace treinta y dos años como espacio de reunión, reflexión y debate de los profesionales del sector de la música de nueva creación. Los objetivos de los Encuentros son acercar los trabajos artísticos al público desde una vertiente más especializada y crear nodos de contacto entre autores para poner en común los procesos compositivos y establecer puentes de colaboración.

Para alcanzar estos objetivos, la organización programa conferencias, mesas redondas y talleres. Este año, las actividades incluyen las clases magistrales de los compositores Pierluigi Billone, Unsuk Chin, Clemens Gadenstätter y Liza Lim, las piezas de los cuales formarán parte de varias actuaciones del festival. Además, también intervendrá la violinista Sarah Saviet, solista internacional y miembro de The Riot Ensemble.

Ensems es el festival de músicas innovadoras y experimentales más antiguo de España y se celebra ininterrumpidamente desde 1978. Este año, el evento tendrá lugar entre el 7 y el 16 de mayo y el 15 y el 26 de septiembre en varios escenarios de València, Castelló y Alicante, con sede principal en el Palau de les Arts Reina Sofía de la capital del Turia. El lema escogido,*islas - refugios - paraísos, es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en nuestra sociedad.

El certamen está organizado por el Institut Valencià de Cultura y el Palau de les Arts Reina Sofía. Además, cuenta con la colaboración del Inaem, el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música de València, el IVAM, Bankia Escolta València, La Nau Centre Cultural, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV), Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, Consulado de la República de Lituania, Diputación de València, Diputación de Alicante, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) y Fundación Visit València.