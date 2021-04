L'Escola de Pensament Lluís Vives de la UV analitza l'impacte a Europa de les empreses xineses

La intervenció de la professora Lourdes Casanova, que moderarà el director del Centre de Documentació Europea de la UV-Fundació General de la Universitat de València, Cecilio Tamarit, s'emmarca dins del Cicle 'Las razones de Europa', que explica també amb la col·laboració del Centre d'Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Globalització de la UV, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

L'auge de les multinacionals xineses es fa evident quant al seu creixement tant en grandària com en termes de presència global. Aquest fenomen econòmic i empresarial vé produint-se al llarg de l'última dècada i, a més, d'una manera "espectacular".

Aquestes grans empreses "han sorgit com a competidors formidables dels operadors tradicionals occidentals, instigant canvis profunds, com el desplaçament dels fluxos comercials i d'inversió, nous models comercials i el sorgiment d'una nova geografia d'innovació global", explica l'acadèmica i autora del llibre 'La era de las multinacionales chinas'.

En aquest volum, Lourdes Casanova "captura les forces que impulsen el creixement disruptiu de les corporacions multinacionals xineses".

"Després d'una presentació de l'auge de les empreses xineses, el llibre analitza les característiques corporatives d'aquestes empreses i com es comparen amb les multinacionals occidentals en termes d'ingressos, beneficis, marca i estratègia comercial. El llibre utilitza dades i estudis de casos per a descriure els problemes rellevants amb l'objectiu de proporcionar informació als executius globals sobre com col·laborar i competir amb empreses xineses", assenyala Cecilio Tamarit.

En definitiva, Lourdes Casanova examina en la seua obra "les característiques comunes de les entitats xineses i els seus esforços per a fer de Xinesa un centre d'innovació"; i il·lustra "la seua anàlisi amb estudis de cas i entrevistes amb executius corporatius i experts en institucions multilaterals", conclou.

LOURDES CASANOVA

Lourdes Casanova és professora titular i directora de l'Institut de Mercats Emergents en l'Escola d'Administració de Carolina del Sud Johnson, Universitat Cornell, i anteriorment de la INSEAD. Premiada en 2014 i 2015 per Esglobal com una de les 50 intel·lectuals més influents d'Iberoamèrica i, en 2017, com una de les 30 intel·lectuals iberoamericanes més influents. També és Fulbright Scholar, Màster de la Universitat del Sud de Califòrnia i PhD de la Universitat de Barcelona.

Acadèmica i autora, Lourdes Casanova ha escrit, juntament amb A. Miroux, el llibre 'La era de les multinacionales chinas', publicat per Academic Press-Elsevier (2019), on presenta un informe de multinacionals de mercats emergents entre els anys 2016 i 2019.

Altres de les seues publicacions en coautoría són 'Entrepreneurship and the Finance of Innovation in Emerging Markets' (Elsevier, 2017) o 'La economía política de una potencia global emergente: En busca del sueño de Brasil' (Palgrave Macmillan, 2014); i en 2009 va escriure 'Latinas globales: las multinacionales emergentes de América Latina' (Palgrave Macmillan).

Va ser membre del Consell de l'Agenda Global d'Amèrica Llatina i dels grups de treball de Competitivitat a Amèrica Llatina del Fòrum Econòmic Mundial per a Mèxic, el Brasil i Colòmbia, del grup de treball B20 sobre TIC i innovació en la cimera del G20, Los Cabos (2012), i de l'INSEAD.

Va ser responsable de la iniciativa de les 10.000 dones de Goldman Sachs; i és membre de la junta del Boyce Thompson Institute, l'empresa emergent Documenta; de la junta fundadora de la Société dónes Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau; del consell assessor de la biblioteca pública de Tompkins; i de la junta fundadora de la Xarxa d'Investigació de Multinacionals Emergents. És cofundadora d'Ithaca Hub of Global Shapers i escriptora d'articles d'opinió en 'Latin Trade' i 'Agenda Pública', i col·laboradora de la CNN en espanyol i 'Voice of America'.