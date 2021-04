Investigadores protestan en València contra una reforma de ley que "perpetúa su precariedad": "Sin ciencia no hay salud"

'Sin ciencia no hay salud', 'la ciencia es vida' y 'la ciencia no puede parar' han sido algunos de los mensajes que han mostrado los investigadores concentrados desde a las 18.30 horas de este jueves en la plaza Alfons el Magnànim de València, que han secundado las protestas organizadas el mismo día en ciudades como Madrid, Grabada, Barcelona, Zaragoza, Oviedo y Sevilla, entre otras.

Algunos participantes, en sus pancartas, se han identificado como "trabajadores de la ciencia contra la precariedad", otros como representantes de una "hija ciencia doctora cum laude que ha tenido que emigrar". Han pedido "una ley de Ciencia con derechos" y han dicho "sí a una nueva ley, pero con dignidad para los científicos".

En su manifiesto, la Marea Roja de la Investigación critica que el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia es "claramente insuficiente" y "sigue perpetuando la precariedad del sector, sin garantizar el pleno derecho laboral desde el inicio hasta el final de todo el personal de investigación".

Los convocantes consideran que la propuesta "no representa una alternativa real a las múltiples demandas históricas del sector" y que "los principales problemas se quedan sin resolver", porque "no se tienen en cuenta los distintos derechos laborales", "no garantiza la estabilización del personal de investigación" y "olvida complemente a los investigadores hospitalarios de los centros del Sistema Nacional de Salud, que actualmente carecen de carrera profesional" entre otros aspectos.