Por Ávila negocia con la Junta para "dar estabilidad" pero "sin pedir cargos"

"Esperemos que por el bien de todos los castellanos y leoneses y de los abulenses, se pueda llegar a un acuerdo, pero eso depende de dos partes", ha dicho tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila, donde es teniente de alcalde y portavoz.

"No pedimos cargos, no los hemos pedido nunca ni los vamos a pedir ahora", ha señalado, tras lo que ha indicando que tampoco se lo han pedido, dado que "negociar con nombres y apellidos y con puestos no es la política que viene a hacer Por Ávila".

"Lo conocen los interlocutores de la Junta, de ahí que a lo mejor seamos un interlocutor más cómodo que otras formaciones políticas, porque no vamos a condicionar ningún aspecto político, ni a poner nombre encima de la mesa, porque entendemos que eso es mercadear", ha manifestado.

Budiño ha dicho que el lunes mantuvieron un encuentro en Valladolid, tras lo que han quedado en "poner sobre la mesa las propuestas de ambas partes", entre las que habrá algunas de las que se incluyeron en los presupuestos de la Junta de 2021, que fueron apoyados por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.

"Vamos a hacer propuestas concretas, muchas dirigidas sobre las enmiendas de los presupuestos", junto a otras que "entendemos que se pueden desarrollar y que van a redundaren beneficio de la provincia".