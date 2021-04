Consum ofereix 4.000 llocs de treball per a contractacions de reforç a l'estiu

D'eixos 4.000 llocs de treball, aproximadament la meitat procedirà de les plantilles de reforç per la covid-19 i les ampliacions dels contractes que es van realitzar amb motiu de la Setmana Santa. L'oferta és per a jornades completes i parcials, amb una durada de contracte entre tres i sis mesos i amb una retribució d'accés de 1.200 euros bruts al mes, que pot arribar fins als 1.700 euros, en funció del lloc de treball.

Els requisits són titulació en ESO, una clara orientació al client, ganes d'aprendre, actitud per al treball en equip i residència propera on s'ofereix el lloc. No és necessari experiència prèvia, ja que es facilitarà formació per part de Consum.

La temporada estival anirà des d'abril fins a finals de setembre, encara que podrà tindre continuïtat posteriorment en funció de l'acompliment professional de cada persona. En aquest moment, la cooperativa es troba en ple procés de selecció de personal. Per a accedir a les ofertes, els candidats han de registrar-se en