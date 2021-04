Elisabet sorprende a Cristino, su pareja, hincando la rodilla en 'First dates' para pedirle matrimonio

Elisabet y Cristino se conocieron hace un tiempo en First dates, y este miércoles volvieron al programa de Cuatro para confirmar delante de la audiencia que se siguen queriendo y que quieren dar un paso más en su relación que sería "vivir juntos, casarnos y tener hijos", comentó la alicantina.

Cristino y Elisabet, en 'First dates'. MEDIASET

La primera en llegar fue la auxiliar de enfermería, que le comentó a Carlos Sobera que, tras su primera cita "nuestra vida ha cambiado a mejor". El presentador señaló que "Cristino no se espera la sorpresa que le vas a dar, ni sabe que has venido...".

El castellonense, que acudió a First dates pensando que era para celebrar el quinto aniversario del programa, comentó sobre Elisabet que "con ella me ha tocado la lotería, es una mujer plena, me complementa, es como una luz para mí, todo lo que me falta, lo tiene ella".

A Cristino se le abrieron los ojos como platos al ver sentada en una de las mesas del local a Elisabet, donde acudió velozmente para besarla y cenar con ella. Durante la velada no se soltaron de la mano y recordaron los mejores momentos de su relación.

En un momento de la cita, Matías Roure les llevó un candelabro y le dejó al operario una caja donde debían de estar las cerillas para encender las velas. Al abrir la caja, Cristino se sorprendió al descubrir un anillo.

Cristino, en 'First dates'. MEDIASET

Elisabet se levantó de su silla, hincó la rodilla en el suelo y le pidió matrimonio al castellonense, que aceptó sin dudarlo y visiblemente emocionado: "Ha sido precioso", admitió.

Ella, por su parte, afirmó que "él es mi príncipe azul, es el hombre que siempre soñé como dice la canción de los dibujos, es el hombre ideal". Cristino concluyó diciendo que "espero que me des muchas sorpresas así".