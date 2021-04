Tu horóscopo diario: jueves 15 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 15 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una idea muy interesante va a facilitar hoy que te pongas en contacto con alguien que te conviene mucho si tienes negocios o quieres emprender uno. No debes sentir temor en dar el primer paso. Poco a poco puedes llegar muy lejos.

Tauro

Averiguas algo que realmente no te gusta mucho de un amigo, algo que ha hecho o que ha dicho y que te parece de alguna manera una deslealtad. Lo mejor es que lo hables directamente, sin ningún tapujo. Así no crearás malentendidos.

Géminis

Espera el movimiento de una persona que no es muy de fiar antes de decir nada de lo que piensas en un tema social o que tiene que ver con la política. Hay alguien que te puede jugar una mala pasada. Las espadas están en alto, acuidado.

Cáncer

Hay un familiar que realmente te puede ayudar mucho y tu a él o a ella. Esa colaboración mutua te va a traer beneficios materiales, pero sobre todo emocionales y afectivos. Hay armonía en este terreno y debes aprovecharla para hablar de todo.

Leo

Debes dejar libertad para que un hijo o un hermano haga lo que le interese hoy, incluso si es algo con lo que no estás de acuerdo. Pero debes respetar sus decisiones y pensar que cada uno es libre de actuar y de tomar sus propios caminos.

Virgo

No revuelvas mucho los temas dinero incluso si crees que no estás siendo bien pagado o pagada, ya que ahora no es momento de plantear un asunto que tense una relación laboral. Busca la seguridad antes que el mero orgullo o la vanidad.

Libra

Hay algún movimiento que te favorece en el tema de la vivienda o en una ayuda que alguien te facilita y debes aprovechar esa buena influencia sin ninguna vergüenza. Te sentirás muy bien haciéndolo, porque te supone un gran alivio.

Escorpio

Has dedicado mucho tiempo a un proyecto y has hecho bien porque hay algo que te favorece, aunque quizá te exija un paso más allá, algo relativo a cambiar de ciudad o de casa. Y eso te costará bastante decidirlo, pero debes mirar con perspectiva.

Sagitario

Si sigues lo que te dicta tu intuición con una persona que acabas de conocer, estarás en lo cierto y te evitarás algún disgusto posterior. Al principio pensarás que es especial, pero después verás que no y que lo que hay no te gusta demasiado.

Capricornio

Hoy harás un descubrimiento a través de algo que leas o conozcas a través de las redes sociales. Será algo que te impactará y querrás hacerlo o vivirlo inmediatamente. Pero debes tener precaución antes de lanzarte a ello.

Acuario

Debes reparar un tema emocional que te lleva tiempo doliendo demasiado, y para ello te plantearás alejarte de alguien o de algún lugar. Pero lo importante es sanar tu interior, no el exterior, y ese proceso te va a exigir ahora ciertas disciplinas.

Piscis

Tienes responsabilidades que no debes dejar de cumplir, ya que de lo contrario, puede instalarse frialdad o mal rollo entre tu y esas personas con las que has adquirido esas obligaciones personales. Ojo con dejarlas de lado por cansancio o aburrimiento.