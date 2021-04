En 2009, el Ayuntamiento de Barcelona de Trias aprobó el proyecto Trinxant-Meridiana, por el que se iba a construir una guardería, zonas verdes y derribar una serie de casas antiguas para hacer 107 viviendas sociales junto a la plaza de Can Oliva del Clot. 12 años después, sí hay parque y guardería, pero las obras de los edificios todavía no tienen fecha de inicio, y las viejas casas continúan degradándose.

Estas viviendas existen, como mínimo, desde 1882 -aparecen en los planos de Cerdà-. Muchas ya no están en condiciones para ser habitadas, y más todavía después del temporal Gloria. Alguna incluso ya ha sido declarada en ruina.

Desde la Asociación de Vecinos califican de "escándalo" la lentitud de la administración, y advierten de que el aplazamiento de las obras agravan todavía más la situación de las familias que residen allí. Es el caso, por ejemplo, de inquilinos cuyos caseros no se deciden a reformar los desperfectos de las casas, porque el plan del Ayuntamiento es que terminen yendo abajo.

Mientras, los años pasan, el deterioro de las viviendas avanza y el proyecto sigue sin ponerse en marcha. "Tienen graves problemas de mantenimiento, seguridad y salubridad”, asegura el portavoz de la Asociación de Vecinos del Clot-Camp de l'Arpa, Miquel Catasús.

Casas antiguas de Trinxant-Meridiana. Miquel Taverna

Por ello, entidades del barrio exigen al actual gobierno municipal que cumpla con el plan que se aprobó en 2009, y comiencen en este mandato las obras del llamado AA1-A2, el edificio prometido para los afectados urbanísticos. “Pedimos que el Ayuntamiento cumpla sus propios planes. Las casas están fatal, con problemas de humedad, algunas declaradas en ruina. Pedimos este edificio para los afectados”, reclama Catasús.

Vecinos divididos

No obstante, estas obras también tienen detractores entre los vecinos de la zona. Es el caso de Encarna Recasens (75 años), la propietaria de una de las viviendas. Ella asegura haberse gastado 70.000 euros en la reforma de su casa tras el temporal Gloria. “Nos quedamos sin tejado, tuvimos que cambiar las vigas”, explica.

Después de esta inversión, Recasens no quiere que tiren abajo su casa: “No nos queremos mover de aquí. Otros vecinos han arreglado también sus casas”, asegura. Igualmente, su falta de confianza con el consistorio hace que esta situación no le provoque ninguna intranquilidad: "Esto yo no lo veré", dice en referencia a las obras.

Encarna Recasens, vecina contraria al proyecto 'Trinxant-Meridiana'. Miquel Taverna

Tampoco están a favor del plan los vecinos del bloque de la Meridiana, 175. Es justo delante de éste donde está previsto levantar el nuevo edificio que albergará las viviendas sociales, y denuncian que estaría demasiado cerca de sus balcones. Sobre este asunto, la AAVV opina que “el edificio se tiene que hacer para dar una solución a los afectados”, aunque también sostienen que "se puede discutir si se aleja más o menos cuando se haga el proyecto”.

En medio de todo el debate está el Ayuntamiento de Barcelona, que “hace meses que no responde nada”, según Catasús. En declaraciones a este diario, fuentes del consistorio han apuntado que “están trabajando para continuar la transformación y construir la vivienda pública tal y como estaba previsto”.

Así mismo, el Ayuntamiento alega que el retraso se debe a “algunas discrepancias con el planteamiento de la gestión urbanística del espacio”, y que ahora “el objetivo es resolver estos últimos aspectos técnicos para proceder con la planificación del futuro edificio de viviendas”. De este modo, el plan continúa sin fecha concreta.