Quién es Bryan Cranston, actor de 'Breaking Bad'

Bryan Lee Cranston, más conocido como Bryan Cranston, es un actor, actor de doblaje, director de cine y escritor americano, conocido por sus interpretaciones en Malcolm in the Middle, donde ponía rostro a Hal, y en Breaking Bad, donde hace el papel de Walter White.

En sus inicios trabajó como actor en diferentes anuncios de publicidad, así como poniendo voz y actuando, en los años 80 y 90, en diferentes series y películas, algunos de los papeles como actor secundario. Sin embargo, fue a inicios de los 2000 cuando aumentó su fama gracias al papel de Hal, el padre de Malcolm, en la serie Malcolm in the middle.

Entre sus papeles en series y películas, también está la interpretación del astronauta Buzz Aldrin en la serie de HBO De la Tierra a la Luna. También el del astronauta Gus Grissom en la película That Thing You Do!. Tenía un papel también en la serie Seinfeld, donde puso rostro al doctor Tim Whatley. También apareció en la serie Cómo conocí a vuestra madre, como Hammond Druthers, un compañero de trabajo de Ted Mosby. En la película Saving Private, de Steven Spielberg, Cranston interpreta el papel de oficial en el Departamento de Guerra.

Finalmente, a partir del año 2008, el actor se estrenó con su papel más relevante y conocido. Fue en la serie Breaking Bad, donde interpreta a Walter White, un profesor de química que acaba por meterse en el mundo del narcotráfico.

Gracias a este papel en Breaking Bad, el actor ha ganado tres años consecutivos el Premio Emmy como mejor actor principal de drama, en los años 2008, 2009 y 2010. Anteriormente, había estado nominado al Emmy como mejor actor secundario en la categoría de Series de Comedia por su papel en Malcolm in the middle. En el año 2014, vuelve a ganar el Premio Emmy como mejor actor de serie dramática en Breaking Bad.

También ganó en el año 2007 el premio Blue Door Trophy por su papel en el episodio inaugural de la serie Thank God You're Here y, después, ganó el Globo de Oro como mejor actor de drama, también por Breaking Bad.