LABdeseries reconoce el poder de la ficción en tiempos de confinamiento y revisa el legado de Berlanga

Tras la suspensión de 2020 a causa de la pandemia, el certamen regresa con un formato presencial que contará con una treintena de invitados que analizarán el fenómeno de las series desde "múltiples y plurales ángulos". Las actividades se desarrollarán en esta ocasión en tres sedes, la Filmoteca de València, La Mutant y Las Naves.

La programación ha sido presentada este miércoles por los directores del festival, el gestor cultural David Brieva, la historiadora Àurea Ortiz y el periodista Mikel Labastida, junto a la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit. El acto ha contado también con la asistencia de la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, José LuisMoreno, y la directora de Las Naves, Marta Chillarón.

Bajo el título 'el poder de las series', LABdeseries pretende analizar el papel que juegan en la sociedad y reflexionar sobre lo que cuentan de la gente y del mundo actual a través de charlas con invitados de diferentes disciplinas.

La agenda 'seriéfila' arrancará el domingo 18 de abril en la Filmoteca con un debate a cargo de figuras de ámbitos muy diferentes debatirán sobre estas cuestiones: el profesor Alberto Nahum García, el científico José Miguel Mulet, el youtuber y actor de doblaje Korah y la escritora Elisa Ferrer.

En esta sesión se estrena gracias a la colaboración de Filmin, -una relación que el certamen valenciano pretende consolidar- el primer capítulo de la serie sueca 'We got this' (2020) de Patrick Eklund, una comedia 'conspiranoica' sobre el misterioso asesinato de Olof Palme, que se podrá ver próximamente en esta plataforma. La producción, que aún no se ha emitido en nuestro país, ganó el premio a mejor serie en la pasada edición del Serielizados Fest.

Uno de los ejes fundamentales de la presente edición es la reflexión sobre cómo, durante el último año, el confinamiento han otorgado a las series un papel más relevante en la vida cotidiana.Así, LABdeseries abordará esta cuestión a través de varias charlas en las cuales se planteará el papel que han jugado las ficciones durante la pandemia y como reflejarán estas en un futuro la llegada del Covid-19 y sus consecuencias.

El lunes 19 de abril, en la Filmoteca, Sergio del Molino, Inés Paris y Beatriz Martínez debatirán sobre cómo reflejarán las series la pandemia. Un día después, en la Mutant, Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo', Alberto Rey y Paloma Rando debatirán sobre el papel que han jugado las series durante el confinamiento.

El miércoles 21 de abril, en las Naves, se celebra una sesión de DJ con realidad virtual sobre quiz de sintonías de series, mientras que, por la tarde, la acción se traslada a La Mutant para recordar los diez años de la serie 'Crematorio', que marcó "un antes y un después" en España. Se proyectará su primer capítulo y se brindará un encuentro con su Jorge Sánchez Cabezudo, que debatirá con Gabi Ochoa y Esther López Barceló.

Para el 22 de abril, en Las Naves, se celebra el debate 'De Westworld a Humans. ¿Estamos preparados para vivir con robots?', en el que intervienen Carlos Santana, Moon Ribas, Pedro Mujica y Javier Palanca. Posteriormente, en el mismo escenario Juan Bordera, Vicent Cucarella y Layla Martínez debatirán si las series predijeron la sociedad posterior al coronavirus.

La atención a los más jóvenes llegará de la mano del IVAJ, con dos mesas redondas matinales en la Filmoteca. El jueves 22 de abril, varios creadores de ficciones dirigidas a adolescentes y jóvenes conversarán sobre la posible influencia o no de las series en el comportamiento juvenil. En este debate participan los guionistas Yolanda García Serrano, Diana Rojo y Alex Rodrigo. Y el viernes 23 de abril, Carlos del Hoyo, Valeria Vegas y el actor Thimbo Sam debatirán sobre la representación de la diversidad en las series juveniles.

La segunda edición del festival se suma a la conmemoración del Año Berlanga con una mesa redonda formada por Alberto Caballero, Anna R.Costa, Nacho G. Velilla y Víctor García León, que debatirán sobre la influencia del director valenciano y de lo berlanguiano en las series actuales.

UN PILOTO DE BERLANGA Y AZCONA

También se proyecta 'Se vende un tranvía' (1959), episodio piloto no emitido de una serie que no llegó a rodarse por problemas con la censura, 'Los pícaros', escrita por Berlanga y Rafael Azcona. Ambas actividades se celebran en la Filmoteca, el viernes 23 de abril, a las 18 horas en la Filmoteca.

Además, del 20 de abril al 4 de mayo, Las Naves presenta la exposición 'El poder las series', un recorrido por las secuencias e iconos más emblemáticos de las series del siglo XXI, a través de vídeos, ilustraciones y una pintura mural realizada ex profeso por los ilustradores Núria Tamarit y Elías Taño.

Los directores del encuentro han recalcado el esfuerzo por sacar adelante la cita pese a las circunstancias impuestas por la pandemia y la apuesta por la presencialidad. Ha habido que renunciar a contar con una figura internacional, que esperan poder recuperar para futuras convocatorias.

Sobre el modelo del festival, resaltan que lo que particulariza a LABdeseries frente a otros festivales es que pone el foco en el hecho seriéfilo, más que en la industria, por lo que su interés pasa más por el debate y el análisis desde una perspectiva plural que por la competición o la proyección.

LABdeseries está organizado por el Institut Valencià de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de València (Las Naves i La Mutant) y el IVAJ. También cuenta con el apoyo de Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV).